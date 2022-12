Les jeunes des Sabres vont bien

Les résidents de la ville de Buffalo ont peiné ces derniers jours en raison de la férocité de la tempête hivernale ayant frappé le continent nord-américain, mais ils peuvent se réjouir des succès de leurs équipes sportives professionnelles.

Si les bonnes performances des Bills, assurés du titre de la section Est de l’Association américaine de la NFL, ne sont pas étonnantes, celles des Sabres le sont un peu plus. En disposant des Red Wings de Detroit 6 à 3 devant une salle comble au KeyBank Center, la troupe de l’entraîneur-chef Don Granato a savouré un cinquième triomphe consécutif. Il lui reste cependant beaucoup de boulot à abattre, car sa fiche de 17-14-2 est insuffisante pour lui permettre de se faufiler dans le portrait des séries de l’Association de l’Est.

N'empêche qu’il y a du positif à signaler dans la ville des ailes de poulet. Outre le tour du chapeau du vétéran Kyle Okposo aux dépens des Wings, le rendement de joueurs plus jeunes est encourageant. Ainsi, Owen Power et JJ Peterka ont chacun amassé deux mentions d’aide, jeudi. Ils forment le premier duo de recrues à accomplir ce fait d’armes dans un match depuis le 12 novembre 1991, quand Kevin Haller, Ken Sutton et Brad May s’étaient exécutés de telle façon. Collectivement, les Sabres roulent à plein régime en attaque : ils ont marqué en moyenne 4,00 buts par sortie, ce qui représente un sommet dans la Ligue nationale de hockey.

Vent de fraîcheur

Même si Buffalo demeure à huit points d’une place en séries, la suite semble favorable. Les joueurs du club veulent aussi donner des raisons de sourire à une population ayant vécu des moments difficiles dernièrement.

«C’était une soirée spéciale, certainement. L’atmosphère était incroyable dès la séance d’échauffement. En première période, nous étions en feu et ç’a fait du bien de disputer une partie à la maison après ce qui s’est passé durant la fin de semaine : toutes ces vies perdues, les familles qui ont traversé des périodes pénibles, les premiers répondants et les gens ayant travaillé pour ramasser la neige, a souligné Okposo au site NHL.com. En jouant dans cette ville et en sentant qu’on fait partie de la communauté, on tente de l’aider à guérir et à demeurer unie. C’est ce qu’on a voulu montrer sur la patinoire.»

Les Sabres essaieront de prolonger leur séquence samedi, mais la tâche s’annonce compliquée, car ils visiteront les Bruins de Boston, invaincus en temps réglementaire à domicile.