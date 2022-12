Les meilleures séries internationales de 2022

Difficile de se retrouver dans l’offre impressionnante de séries qui se présente à nous, surtout avec la multiplication des plateformes d’écoute.

Voici donc un palmarès des meilleures séries internationales qui ont d’une manière ou d’une autre marqué l’année 2022, mais qui ont d’abord et avant offert un bon divertissement.

[1] «La maison du dragon» («House of the Dragon»)

HBO Max / Crave / Super Écran

Les amoureux de la série fantastique «Game of Thrones» (2011-2019) seront servis devant cet antépisode basé sur le roman «Fire & Blood» du même auteur, George R.R. Martin. La série qui bénéficie de moyens impressionnants se déroule environ 200 ans avant les événements de «Game of Thrones», et met en scène les éléments qui mèneront à la chute de la maison Targaryen. Avec de nombreux clins d’œil à la série qui a fait connaitre l’univers, cette première saison de «La maison du dragon» s’intéresse à l’amitié qui unie l’héritière du trône, Rhaenerya Targaryen (Milly Alcook et Emma D’Arcy), à la reine consort, Alicent Hightower (Emilie Carey et Olivia Cooke), et à la rivalité qui les opposera une fois adultes.

[2] «Stranger Things»

Netflix

Avant-dernier volet de cette série événement de Netflix, signée par les frères Duffer. De retour sous l’emprise du Dr Brenner (Matthew Modine), El (Millie Bobby Brown) revisite son passé traumatique pour retrouver ses dons, qu’on lui promet encore plus puissants, tandis que Mike, Will, Jonathan et son nouvel ami tentent par tous les moyens de la retrouver avant les autorités. À Hawkins, le reste de la bande doit trouver un moyen d’arrêter Vecna avant qu’il ne soit trop tard. Joy (Winona Ryder) et Murray (Brett Gelman) tentent de se rendre en Russie pour libérer Hopper (David Harbour). Fidèle à ses habitudes, la série a généré de nouveaux records d’audimat à sa sortie en juillet, en plus de dépoussiérer le succès «Running Up That Hill (A Deal with God)» de Kate Bush, oublié dans les 1980.

[3] «The Dropout»

Hulu / Disney+ / Star

Basée sur une histoire vraie, qui est d’ailleurs toujours d’actualité, la série, disponible sur Disney+, retrace les débuts et les déboires de la société de biotechnologie Theranos, installée à la Silicon Valley, et de sa fondatrice Elizabeth Holmes, interprétée par Amanda Seyfried. Difficile de regarder cette série sans aller rechercher sur internet les entrevues télé auxquelles Mme Holmes a participé. Les ressemblances entre la PDG et l’actrice qui l’incarne au petit-écran sont frappantes. Seyfried a notamment été récompensé pour l’interprétation de ce rôle aux derniers Primetime Emmy Awards ainsi qu’aux Hollywood Critics Association TV Awards.

[4] «Physical - Briser ses chaînes»

Apple TV

Créée pour le compte d’Apple TV+, cette comédie noire qui se déroule dans les années 1980 suit le parcours malsain, mais plein de bonnes intentions de Sheila Rubin (Rose Byrne), une mère de famille blasée de son époux, qui reprend sa vie en main grâce à l'aérobie. Tentant maintenant de faire mousser les ventes de sa VHS d’aérobie, Sheila doit encore faire l’impasse sur certaines de ses valeurs et faire des alliances pour se rapprocher de son but ultime de fonder un empire. Pour y arriver, la route est longue et très sinueuse, mais c’est somme toute un changement de paradigme qui s’installe cette saison chez les différents personnages. Renouvelée pour une troisième saison, la série met aussi en vedette Rory Scovel et Paul Sparks.

[5] «Dissociation» («Severance»)

Apple TV

Mark Scout (Adam Scott) dirige une équipe dont les membres ont subi une intervention chirurgicale quelconque, affectant leurs souvenirs en fonction de leurs vies professionnelle et privée. Mark se retrouve, dans ce suspense, au cœur d’un mystère et d’une longue quête de vérité sur la nature de son travail... et la sienne.

[6] «La servante écarlate» («The Handmaid’s Tale»)

Hulu / Prime Video / Club illico

Réfugiée au Canada avec ses amies, son mari Luke et sa fille Nichole, June (Elisabeth Moss) n’a pas abandonné l’idée de retrouver sa fille Hannah, restée à Gilead. Peu à peu son nouveau pays d’accueil commence à sombrer à son tour sous l’emprise de la droite religieuse. Dans sa fuite, elle se retrouvera nez à nez avec Serena (Yvonne Strahovski) et son fils Noah. Le destin des deux femmes – ennemies – sera plus que jamais lié.

[7] «The White Lotus»

HBO Max / Crave / Super Écran

Après une première saison remarquée – la plus primée aux 74es Primetime Emmy Awards, remportant 10 prix – la deuxième saison parue en octobre dernier troque les magnifiques paysages d’Hawaï pour le somptueux territoire de la Sicile. Comme lors de la première saison, la série de Mike White, qui se veut une satire sociale grinçante, égratigne ses personnages au plaisir du spectateur. Ce sont d’ailleurs les dysfonctionnements de ces derniers qui guident leur séjour à la chaîne de villégiature fictive White Lotus.

[8] «Gazlit»

Crave / Starz

Avec Julia Roberts et Sean Penn, cette minisérie historique pleine de rebondissements nous plonge au cœur de l’affaire du Watergate, cette fois sous un nouvel angle. À la fois politique, crue et vulgaire, la série s’intéresse particulièrement au personnage de Martha Mitchell, une femme mondaine surnommée par la presse «The Mouth of the South». Elle est en l’occurrence l’épouse du procureur général John Mitchell et la première personne à sonner publiquement l'alarme sur l'implication de Nixon dans le Watergate. Le procureur devra quant à lui inévitablement choisir entre sa femme et le président.

[9] «The Bear»

Hulu / Disney

À la suite de la mort de son frère, Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), un jeune cuisinier prometteur issu du monde de la gastronomie revient à Chicago pour reprendre la direction de la sandwicherie familiale. Le jeune chef sera notamment confronté aux responsabilités écrasantes de sa petite entreprise, à un personnel récalcitrant et à des relations familiales tendues, tout ça avec une bonne pincée d’adrénaline. Avec une incursion intéressante et sensible dans le monde de la restauration, la série est à la fois touchante, drôle et rythmée.

[10]«The Serpent Queen»

Starz / Crave

La vie de Catherine de Médicis, incarnée par Samantha Morton et Liv Hill, est mise en scène d'une manière intéressante dans cette série remplie d’humour noir et de scènes de tortures. Créée par Justin Haythe («Red Sparrow») pour la chaîne Starz, la minisérie est adaptée du roman britannique «Catherine de Medici: renaissance Queen of France» de Leonie Frieda (2004).