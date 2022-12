Les méritas 2022 en politique québécoise

Année d’élection, 2022 a vu de nouveaux visages se pointer en politique.

Ce fut aussi l’occasion pour certains de trébucher et pour d’autres de se démarquer positivement. Dans l’esprit des fêtes, ce sont seulement ces derniers que je retiens dans cette distribution de méritas de fin d’année.

MÉRITAS « RECRUE DE L’ANNÉE » : Kateri Champagne Jourdain

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Élue députée de Duplessis sur la Côte-Nord, puis aussitôt nommée ministre, cette gestionnaire d’origine innue impressionne par son authenticité et son aplomb. Première femme autochtone élue à l’Assemblée nationale, son entrée en scène suscite admiration et espoir. Elle doit garder son attitude terre à terre.

MÉRITAS « PERSÉVÉRANCE » : Paul St-Pierre Plamondon

Photo d'archives, Agence QMI

Au jour de l’An 2022, le ciel semblait assez nuageux au-dessus de la tête du chef péquiste et de son parti. Au démarrage de la campagne, c’était encore pire : les péquistes de longue date craignaient la disparition de leur parti. Paul St-Pierre Plamondon a gardé le cap et martelé ses messages simples et cohérents. Il avait bien préparé sa stratégie électorale et a été le seul à gagner des appuis chaque semaine de la campagne.

MÉRITAS « PROGRESSION » : Éric Duhaime

Photo d'archives, Agence QMI

Il y a deux ans, le Parti conservateur du Québec était inexistant pour le grand public. Au dernier sondage de 2021, le parti d’Éric Duhaime récoltait 5 % de l’électorat. Il a vécu une croissance phénoménale pour obtenir 13 % des votes à l’élection du 3 octobre. Le hic qui lui compliquera la vie : aucun siège à l’Assemblée nationale.

MÉRITAS « GRANDE VICTOIRE ÉLECTORALE » : Christine Labrie

Photo d'archives

Jamais facile de prédire le résultat électoral dans Sherbrooke. Les luttes serrées et les surprises y sont une tradition. La CAQ avait misé gros en présentant Caroline St-Hilaire, une potentielle ministre senior. Christine Labrie a pu conserver la seule circonscription de Québec solidaire en dehors des deux grandes villes. Une victoire clé.

MÉRITAS « DEBOUT DANS LES DÉCOMBRES » : Marwah Rizqy

Photo d'archives

Avec une réélection, un premier bébé et quelques interventions bien senties, elle semble en dehors de la sombre réalité que vit le Parti libéral du Québec. Comme un personnage en couleurs dans un film en noir et blanc. Il faut dire que cette année 2022 aura été la plus sombre de la longue histoire du PLQ.

MÉRITAS « COURAGE » : Christian Dubé

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Un jour, on ne trouvera plus personne d’assez fou pour aller se péter la gueule à la santé. Ce ministère désormais appelé mammouth est aussi gros que tout le reste du gouvernement additionné. Les guerres de pouvoir et les vieux plis ne permettent pas de rendre à une population vieillissante les services attendus. Dubé essaye courageusement.

MÉRITAS « PASSER À L’HISTOIRE » : François Legault

Photo d'archives, Didier Debusschère

J’ai l’habitude de laisser les premiers ministres en dehors de mes bilans. Exception 2022 : avec un deuxième mandat majoritaire, François Legault ajoute son nom à la liste des premiers ministres majeurs.