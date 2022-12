Les pompiers sauvent une famille de sa génératrice

Votre génératrice pourrait vous sauver... ou vous tuer, comme vient encore une fois de le constater une famille de la Mauricie, une des nombreuses ayant souffert d’intoxication au monoxyde de carbone depuis le début des pannes il y a une semaine.

Le 25 décembre, Marc Morin s’est assoupi pour tenter de soulager des maux de tête persistants alors que sa puissante génératrice à essence placée à l’extérieur approvisionnait sa maison en courant depuis l’avant-veille.

Puisque son fils Jason souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, la famille ne peut pas se passer de l’électricité qu’elle avait perdue depuis la veille.

« Avoir un enfant handicapé et manquer d’électricité, c’est terrible. Il stresse et il ne comprend rien », explique M. Morin.

Or, sans la vigilance des pompiers de sa municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, lui et son fils seraient probablement morts.

M. Morin raconte que ce jour-là, deux pompiers ont fait une tournée pour vérifier si l’utilisation des génératrices par les citoyens en panne était sécuritaire.

« Ça a cogné à la porte. Ils sont rentrés avec le détecteur de monoxyde de carbone dans la maison et ça s’est mis à sonner. Ils m’ont dit : si on était venus plus tard ce soir, tu serais mort. »

Photo fournie par Marc Morin

« C’est très dangereux »

Même si M. Morin avait placé sa génératrice dehors, les pompiers ont constaté que l’échappement du gaz se dirigeait vers une entrée d’air de sa maison.

« Ils m’ont fait revirer [la génératrice] de bord. C’était ça le problème. »

Il avait également retiré son détecteur de monoxyde de carbone au début de la panne, car il croyait que c’était sa voiture qui était souvent allumée qui le faisait sonner. Une chose qu’il ne fera « plus jamais ».

« C’est très dangereux, réalise aujourd’hui M, Morin. Ne prenez pas ça à la légère. Même loin d’une maison, il faut que tu saches où le vent s’en va. »

Sa conjointe Hélène Verrier, qui était alors absente, car elle avait été hospitalisée la veille pour des symptômes causés par le gaz, a écrit une lettre aux pompiers pour les remercier d’avoir sauvé sa famille.

Des machines très populaires

Cette famille est loin d’être la seule à avoir été intoxiquée par ce gaz sournois qu’est le monoxyde de carbone depuis la tempête du 23 décembre dernier. Les cas se sont multipliés et le Centre antipoison en a recensé 65 à l’échelle de la province qui subissait des pannes majeures.

La tempête a d’ailleurs provoqué une ruée vers les génératrices, selon l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), qui se dit d’ailleurs en faveur de règlements plus stricts pour rendre ces machines plus sécuritaires, comme tentent de le faire les États-Unis.

Des machines qui préoccupent Santé Canada

Santé Canada a dans sa mire l’industrie des génératrices portatives à qui elle pourrait imposer de nouvelles règles, comme compte le recommander une commission fédérale américaine afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone.

Aux États-Unis, 70 personnes meurent chaque année des intoxications au monoxyde de carbone causées par des génératrices, dont les risques sont pris de plus en plus au sérieux depuis une enquête journalistique du média ProPublica en 2021.

En février 2022, la Consumer Product Safety Commission des États-Unis a annoncé qu’elle comptait contraindre les fabricants à munir les génératrices d’une technologie qui permet de réduire de 90 % leurs émissions de monoxyde de carbone, malgré les réticences de l’industrie.

Et au Canada ?

Chez nous, la réglementation de ces machines relève de Santé Canada et de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Par courriel, Santé Canada a révélé qu’il n’excluait pas réglementer davantage ces produits, qu’il a d’ailleurs officiellement placés sur sa liste de « dangers préoccupants » qui font l’objet d’un suivi du ministère.

Depuis quelques années, l’industrie tente de convaincre qu’elle peut s’autoréguler, notamment en incluant des détecteurs de monoxyde de carbone sur les génératrices.

« Le ministère évalue actuellement si les approches volontaires pour l’atténuation de ce risque fonctionnent. [...] Si Santé Canada détermine qu’il est nécessaire d’intervenir de manière plus stricte, il peut envisager de prendre d’autres mesures qui conviennent », a déclaré le ministère.

Aux États-Unis, la Consumer Product Safety Commission a déjà conclu que les efforts de l’industrie sont insuffisants, selon ProPublica, avec le décès d’une famille de trois personnes l’an dernier malgré la présence d’un détecteur sur leur génératrice.

Sollicitée par Le Journal, l’entreprise Lowe’s a indiqué qu’actuellement, ses magasins Rona et Réno-Dépôt offrent une seule génératrice possédant un détecteur de monoxyde de carbone, mais qu’elle espère augmenter cette offre d’ici 2024.

De son côté, l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction se dit en faveur de règles plus strictes au Canada.

« L’AQMAT n’est pas l’apôtre de l’autorégulation et croit qu’une réglementation protégeant mieux les utilisateurs placerait tous les manufacturiers sur un mê pied d’égalité », a déclaré son président, Richard Darveau.