Loin des yeux, loin du cœur

Permettez-moi un petit détour avant d’entrer dans le vif du sujet. Mes étudiants font partie de cette génération qu’on appelle des enfants-rois. On les a encouragés à cultiver leur identité personnelle, ce qui n’est bon ni mauvais en soi. Chacun d’eux se croit unique. Ils se fâchent quand je leur dis que leurs réactions sont habituellement très prévisibles.

Même chose dans les résultats de ce sondage. Les gens ont des réponses parfaitement prévisibles. Il est connu depuis longtemps que l’humain a deux préoccupations fondamentales : l’argent et la santé. Pourquoi ? Parce qu’il craint la pauvreté et la douleur. Les six premières craintes l’illustrent, y compris la crainte d’une guerre mondiale. On peut s’entretuer à l’autre bout du monde. Bof ! Mais si la guerre est mondiale, elle pourrait nous affecter ici. C’est pareil pour la mort d’un proche (3e rang) ou une maladie qui nous frapperait (4e rang). Si ça frappe un inconnu, bof. Je ne juge pas, je constate. On se soucie surtout de nous et des êtres aimés. Voyez aussi à quel point les catastrophes environnementales, dont on ne cesse pourtant de nos rebattre les oreilles, ne perturbent pas le sommeil de la plupart.

Reflet

Par ailleurs, que les craintes économiques (inflation, manque d’argent, taux d’intérêt, aux rangs 1, 5 et 6) soient si fortes n’est que le reflet de la situation objective de la plupart. Le salaire moyen au Québec est de seulement 55 000 $ par année. L’endettement moyen des ménages représente 182 % de leurs actifs. On doit plus que ce qu’on vaut. Dans ce contexte, la hausse des prix et des remboursements à la banque fait mal. Et nous n’éviterons pas une récession. Fait que...