NFL: la fin de l’ère Derek Carr chez les Raiders

Après neuf saisons avec les Raiders, c’est la fin pour Derek Carr, qui a été tassé du chemin cette semaine au profit de Jarrett Stidham. Ce n’est peut-être que le premier mouvement d’un carrousel de quarts-arrières qui s’annonce captivant dans les mois à venir.

Carr est devenu l’homme des Raiders dès son année recrue, en 2014. Depuis, son bilan est mitigé.

L’équipe a présenté un dossier de 63-79 lorsqu’il a été aux commandes. Ce n’est rien de reluisant, mais il a été longtemps laissé à lui-même, et dans les dernières années, l’organisation a souvent frappé dans le beurre avec des choix avantageux au repêchage.

Carr a somme toute bien paru avec 217 passes de touchés et 99 interceptions, en plus d’une moyenne fort respectable de 248 verges par match.

Ultimement, par contre, les résultats n’ont pas été au rendez-vous avec deux présences seulement en séries. À sa décharge, Carr n’a jamais évolué pour une équipe dont la défense a fait mieux que le 20e rang.

Depuis qu’il est avec les Raiders, Carr a rarement semblé solidement accroché à son poste. Avec un troisième entraîneur-chef différent pour l’évaluer cette saison, l’ajout du receveur étoile Davante Adams et l’éclosion monstre du porteur Josh Jacobs, le pivot de 31 ans était condamné à produire.

Et dire qu’Adams avait quitté Green Bay sous prétexte qu’il tenait à réaliser son rêve de retrouver Carr, son quart-arrière sur la scène universitaire. Les retrouvailles auront été brèves!

La décision est prise

Josh McDaniels a justifié sa décision de confier le ballon à Stidham en affirmant que les deux derniers matchs représentaient une belle occasion d’évaluer un jeune joueur. Libre à vous de croire à de telles sornettes, mais la réalité est que les Raiders ont plutôt pris une décision d’affaires.

De la manière dont le contrat de Carr est structuré, il recevra 40 M$ garantis s’il n’est pas en mesure de passer un examen physique tout de suite après la saison.

Imaginez un scénario où dans les deux semaines à venir, Carr se blesse. Les Raiders, insatisfaits de son rendement, seraient coincés contractuellement avec lui. Ce serait un non-sens pour l’organisation.

Ils doivent plutôt décider, dans les trois jours suivant le Super Bowl, s’ils libèrent ou échangent Carr. Ce geste leur permettrait de sauver plus de 29 M$ sous le plafond salarial l’an prochain.

En lui enlevant le ballon maintenant, leur décision est manifestement prise. C’est la fin de l’ère Derek Carr à Las Vegas.

Une valse à venir

Carr évoluera donc sous d’autres cieux, car une équipe croira assurément qu’elle peut le relancer.

Les Patriots pour amener de la compétition à Mac Jones? Les Jets pour éviter une autre débâcle avec Zach Wilson? Les Buccaneers pour remplacer Tom Brady s’il quitte? Les Falcons pour accélérer leur reconstruction? Les Colts pour répéter leur ritournelle d’embaucher un autre vétéran? Les paris sont ouverts!

Plusieurs autres quarts-arrières intrigants se retrouveront sur le marché des joueurs autonomes. À commencer par Brady lui-même, évidemment. Lamar Jackson, Daniel Jones, Jimmy Garoppolo, Geno Smith et Baker Mayfield seront libres comme l’air et pourraient aussi attirer les acheteurs.

Et Aaron Rodgers dans tout ça? Décidera-t-il de surprendre tout le monde en annonçant sa retraite? S’il revient, le jeune Jordan Love décidera-t-il que son avenir est ailleurs?

Voilà plusieurs questions qui animeront une saison morte qui sera tout sauf morte.

MES PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 17

JEUDI

MON CHOIX

Dallas au Tennessee COWBOYS

DIMANCHE

MES CHOIX

Arizona à Atlanta (13 h) FALCONS

Chicago à Detroit (13 h) LIONS

Jacksonville à Houston (13 h) JAGUARS

Denver à Kansas City (13 h) CHIEFS

Miami en Nouvelle-Angleterre (13 h) PATRIOTS

Indianapolis à NY Giants (13 h) GIANTS

La Nouvelle-Orléans à Philadelphie (13 h) EAGLES

Caroline à Tampa Bay (13 h) BUCCANEERS

Cleveland à Washington (13 h) COMMANDERS

San Francisco à Pittsburgh (16 h 05) 49ERS

NY Jets à Seattle (16 h 05) SEAHAWKS

Minnesota à Green Bay (16 h 25) PACKERS

LA Rams à LA Chargers (16 h 25) CHARGERS

Pittsburgh à Baltimore (20 h 20) STEELERS

LUNDI

MON CHOIX

Buffalo à Cincinnati (20 h 30) BILLS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 10 en 16 (62,5%)

RÉSULTATS CETTE SAISON : 154 en 240 (64,2%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Cardinals de l’Arizona (4-11) vs Falcons d’Atlanta (5-10)

POUR L’HONNEUR

Absolument aucun enjeu dans ce match, mis à part le positionnement au repêchage et un peu d’honneur. Les Cards en seront à leur quatrième quart-arrière David Blough. Fantastique! De leur côté, les Falcons ont vu leur jeune recrue Desmond Ridder montrer des signes de progrès à son deuxième départ samedi dernier. Défensivement, les Cardinals sont en milieu de peloton face à la course (114,3 verges par match). C’est évidemment là que les Falcons vont frapper.

Falcons par 6

Bears de Chicago (3-12) vs Lions de Detroit (7-8)

RÉVEIL DES LIONS

Au cœur d’une belle séquence victorieuse, les Lions sont tombés dans une étrange torpeur samedi face aux Panthers. Ils doivent se réveiller pour demeurer en vie dans la course aux séries et les Bears ne sont pas une proie facile malgré leur fiche. Ils courent bien avec le ballon et les Lions sont misérables pour freiner la course en accordant 145,9 verges au sol par match. Une autre surprise n’est donc pas à écarter, mais l’attaque des Lions va se ressaisir.

Lions par 6

Jaguars de Jacksonville (7-8) vs Texans de Houston (2-12-1)

UNE BÊTE NOIRE

Les Jaguars tenteront de remporter un quatrième match de suite, ce qui serait une première pour eux depuis 2017. L’ennui, c’est que les Texans ont remporté leurs neuf derniers matchs face aux Jaguars et qu’ils jouent très bien dans les dernières semaines pour un club de dernière place. Reste que le pivot des Jaguars, Trevor Lawrence, joue son meilleur football. À ses sept derniers départs, son coefficient d’efficacité (rating) de 108,2 est le meilleur du circuit.

Jaguars par 3

Broncos de Denver (4-11) vs Chiefs de Kansas City (12-3)

À L’ABATTOIR!

Les Broncos foncent tout droit à l’abattoir. Pas qu’ils vont s’ennuyer de leur entraîneur-chef Nathaniel Hackett, mais il n’y aura pas plus de direction dans ce bordel qu’ils sont devenus. Les Chiefs revendiquent 14 victoires de suite contre eux. Rendu là, ce n’est même plus David contre Goliath, mais André le géant contre Little Beaver. La seule chance des Broncos, c’est que les Chiefs décident de jouer à 10 contre 11. Et encore là...

Chiefs par 13

Dolphins de Miami (8-7) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-8)

RIVAUX EN DÉROUTE

Les Dolphins n’ont aucune victoire en quatre matchs en décembre. Dans l’histoire, aucune des 87 équipes qui n’ont pas gagné en décembre ne s'est classée en séries, selon CBS. Ils devront se débrouiller avec Teddy Bridgewater à la place de Tua Tagovailoa. Les Pats sont deuxièmes dans la ligue au chapitre des sacs du quart et mettront la pression. Une victoire des Dolphins combinée à un revers des Jets les propulserait en séries. Les Pats ne leur feront pas ce cadeau.

Patriots par 1

Colts d’Indianapolis (4-10-1) vs Giants de New York (8-6-1)

POUR UNE PLACE EN SÉRIES

Le scénario ne peut être plus simple: si les Giants l’emportent, ils passent en séries. Même en cas de défaite, si d’autres équipes dans la course s’inclinent, les Giants se qualifieraient aussi. Mais aussi bien battre les Colts, qui ne vont nulle part avec cinq défaites de suite et 12 revirements à leurs dépens durant cette infecte séquence. Difficile d’imaginer que les Colts surgissent soudainement de parmi les morts pour jouer les trouble-fêtes.

Giants par 4

Saints de La Nouvelle-Orléans (6-9) vs Eagles de Philadelphie (13-2)

VERS L’AVANTAGE DU TERRAIN

On ne sait pas si les Eagles pourront miser sur Jalen Hurts ou s’ils reviendront avec son substitut Gardner Minshew. Ce qu’on sait, c’est que même avec Minshew, ils ont l’attaque pour faire mal aux Saints. Une victoire leur assurerait de terminer au premier rang de leur division et surtout de leur conférence, ce qui confirmerait l’avantage du terrain en séries. La défense aura aussi son mot à dire, elle qui revendique au moins six sacs dans quatre matchs de suite.

Eagles par 7

Panthers de la Caroline (6-9) vs Buccaneers de Tampa Bay (7-8)

PREMIER RANG EN JEU

Si les Buccaneers remportent ce duel, ils seront champions de la division Sud. Attention toutefois, les Panthers les ont battus en début de saison et avec une victoire, ils contrôleraient leur destinée à la semaine 18. Ils accumulent 187 verges au sol en moyenne à leurs quatre derniers matchs. Tom Brady compte six interceptions à ses dépens, contre seulement cinq passes de touchés, depuis la semaine 14. Dans un duel de haute importance, on ne se résigne pas à miser contre lui.

Buccaneers par 6

Browns de Cleveland (6-9) vs Commanders de Washington (7-7-1)

WENTZ DE RETOUR

Carson Wentz est de retour comme quart-arrière des Commanders. La saison dernière chez les Colts, Wentz avait été mauvais dans deux matchs sans lendemain et il se retrouve dans une situation identique. La seule façon que les Commanders assurent leur place en séries, c’est en cas de victoire, avec des défaites des Seahawks, Lions et Packers. Les Browns continuent d’éprouver des ennuis offensifs et les Commanders sont septièmes contre la passe.

Commanders par 3

49ers de San Francisco (11-4) vs Raiders de Las Vegas (6-9)

STIDHAM EN POSTE

Chez les Raiders, Jarrett Stidham prend le relais pour Derek Carr. Stidham, 26 ans, avait bien paru en matchs préparatoires à ses débuts en 2019 avec Josh McDaniels comme coordonnateur offensif. Depuis, il a vu peu d’action en saison régulière. Chez les Niners, la belle histoire du quart Brock Purdy se poursuit. Il tentera de devenir le cinquième dans l’histoire à remporter ses quatre premiers départs à titre de recrue, le dernier étant Ben Roethlisberger en 2004.

49ers par 7

Jets de New York (7-8) vs Seahawks de Seattle (7-8)

LA REVANCHE DE GENO

Après des débuts de saison largement au-delà des attentes, ces deux équipes sont sur une pente descendante. Les Jets renouent avec le quart-arrière Mike White, ce qui devrait tonifier leur attaque un brin après quatre défaites en ligne. Les Seahawks ont perdu trois matchs de suite, mais leur quart-arrière Geno Smith sera en mission pour faire mal paraître les Jets, qui l’ont largué tôt dans sa carrière. Il n’aura pas la tâche facile contre la tertiaire des Jets, toutefois.

Seahawks par 3

Vikings du Minnesota (12-3) vs Packers de Green Bay (7-8)

TOUJOURS EN VIE

Même si les Vikings comptent cinq victoires de plus que les Packers, ils sont négligés par les preneurs aux livres dans ce duel à Green Bay. Les Packers redeviennent «hot» au bon moment, comme à leur habitude. Sous la férule de Matt LaFleur, ils n’ont jamais perdu en décembre (15-0) et leur fiche en décembre et janvier en saison régulière est de 17-1. Ils semblent revigorés par ce dernier soubresaut et la défense des Vikings contre la passe est la pire du circuit. Ils sont mûrs pour trébucher.

Packers par 3

Rams de Los Angeles (5-10) vs Chargers de Los Angeles (9-6)

L.A. CONTRE L.A.

Il s’agit d’un rare duel entre les deux clubs de Los Angeles, mais loin de la ferveur attendue lorsque le calendrier est sorti en mai. Les Rams ont tout de même connu de bons moments avec Baker Mayfield dans les dernières semaines, mais les Chargers se lèvent vraiment. Depuis la semaine 14, ils montrent la meilleure défense du circuit en matière de verges accordées et de points concédés. Reste à voir s’ils vont lever le pied de l’accélérateur avec leur place en séries confirmée.

Chargers par 6

Steelers de Pittsburgh (7-8) vs Ravens de Baltimore (10-5)

TOUJOURS SERRÉ

Peu importe qui est le quart-arrière ou les forces en présence ailleurs dans les deux alignements année après année, cette rivalité de division déçoit rarement. Dans les 15 derniers duels, il est arrivé seulement trois fois que l’écart soit de plus d’un touché. Les Ravens devront visiblement poursuivre avec Tyler Huntley comme quart-arrière. Ils parviennent à se battre avec lui, mais l’attaque manque de punch. Les Steelers auront le dernier mot dans un duel défensif.

Steelers par 2

Bills de Buffalo (12-3) vs Bengals de Cincinnati (11-4)

SUPERBE LUNDI SOIR

Depuis le temps qu’on se plaint du déclin du Monday Night Football... Pas cette fois! Les Bills ne peuvent se permettre de l’échapper, pour la course à l’avantage du terrain en séries. Si les Bengals l’emportent et que les Ravens perdent, ils seront champions de division. Ils devanceraient du même coup les Bills pour le positionnement des séries dans la conférence, ce qui serait énorme. La propension récente des Bills à courir avec le ballon diversifie leur attaque.

Bills par 3