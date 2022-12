Syrie: 10 employés d'un champ pétrolier tués dans une attaque attribuée à l'EI

Dix employés d'un champ pétrolier de l'est de la Syrie ont été tués dans une attaque attribuée vendredi par une ONG au groupe État islamique (EI) peu après le lancement d'une opération antijihadiste des Kurdes et de la coalition internationale.

«Dix travailleurs ont été tués et deux autres blessés dans une attaque terroriste menée contre trois bus transportant les employés du champ de Al-Taym à Deir Ezzor», dans l'est du pays, a indiqué l'agence officielle syrienne Sana, sans plus de précisions sur la nature et l'origine de l'attaque.

Pour l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), «l'attaque a été menée par des cellules affiliées à l'EI» près du champ pétrolifère à l'ouest de Deir Ezzor.

«L'attaque a commencé par la détonation d'engins explosifs au passage des bus, avant que des membres de l'EI ne commencent à tirer sur les véhicules», a détaillé à l'AFP le directeur de l'Observatoire, Rami Abdel Rahmane.

L'EI mène périodiquement des attaques contre des bases et des véhicules militaires à travers la Badia, la steppe syrienne qui s'étend de la province de Homs (centre) jusqu'à Deir Ezzor à la frontière avec l'Irak.

Cette zone dans laquelle les jihadistes se sont retranchés depuis la chute en mars 2019 de leur califat autoproclamé est encore le théâtre d'affrontements, parfois avec la participation d'avions russes en soutien aux forces gouvernementales visant les positions de l'EI et ses mouvements.

Les attaques de l'EI ciblent aussi bien l'armée syrienne et ses alliés que les forces kurdes, longtemps soutenues par Washington dans leur lutte anti-EI.

Opération antijihadiste

L'attaque annoncée ce jour survient alors que les forces kurdes en Syrie ont révélé jeudi avoir lancé une opération contre l'EI en coopération avec la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, trois jours après une attaque meurtrière dans le nord du pays.

Les combattants kurdes avaient décrété l'état d'urgence lundi à la suite d'une attaque revendiquée par l'EI contre leur quartier général à Raqa qui avait fait six morts dans leurs rangs.

«Le 29 décembre, nos forces, avec la participation (...) de la coalition internationale contre l'EI, ont lancé l'opération “éclair d'al-Jazira"», ont indiqué dans un communiqué jeudi les Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes).

La coalition internationale n'a pas confirmé participer à l'opération.

Appuyées par cette alliance, les FDS ont été le fer de lance de la lutte contre l'EI chassé de ses fiefs en Syrie en 2019, après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires dans ce pays et en Irak voisin.

L'opération qui vient d'être lancée vise à «éliminer les cellules terroristes de l'EI [...] et les chasser hors des zones qui ont été le théâtre de récentes attaques terroristes», indiquent les FDS.

Les forces kurdes rappellent notamment l'attaque de lundi contre leur quartier général à Raqa, dont les auteurs n'ont cependant pas réussi à libérer des jihadistes d'une prison.

Dans sa revendication de l'attaque de lundi, l'EI avait dit vouloir «venger» les jihadistes détenus par les forces kurdes.

Les forces kurdes mentionnent également «huit tentatives d'attaques [...] contre le camp d'al-Hol et dans des régions à Deir Ezzor et Hassaké», dans le nord-est.

En septembre, les forces kurdes avaient annoncé l'arrestation de plus de 200 jihadistes dans le camp d'al-Hol depuis le début d'une opération lancée fin août suite à une recrudescence des attaques de l'EI.