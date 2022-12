Tramway: Warren Buffet s'oppose à un projet semblable dans sa ville, car il est trop coûteux et pas assez flexible

Pendant que le maire de Québec Bruno Marchand cherche à faire augmenter les appuis pour son projet de tramway, un des hommes les plus puissants de la planète, Warren Buffett, s’oppose à un projet similaire dans sa ville natale d’Omaha dans l’État du Nebraska.

Reconnu comme le plus grand investisseur au monde, l’homme d’affaire de 92 ans a pris la peine d’écrire une lettre au rédacteur en chef du Omaha World-Herald et de rencontrer le maire de l’endroit se positionnant contre le projet de tramway évalué à 306 M$ US.

Une situation qui en a surpris plusieurs puisque M. Buffett ne se mêle habituellement pas à la politique locale, a indiqué ABC News.

Selon le milliardaire, le coût du projet est beaucoup trop élevé pour la ville de 400 000 habitants et le service de tramway n’est pas aussi flexible qu’un système d’autobus.

« Un parcours d’autobus peut être repensé tandis que les tramways roulent en continue sans réfléchir, alimentés par d'importantes subventions publiques. Les erreurs sont littéralement coulées dans le ciment », a-t-il imagé dans sa lettre d’opposition.

Consulter les citoyens

Warren Buffett, propriétaire du conglomérat Berkshire qui détient des actions pour 300 milliards de dollars, demande aux politiciens de consulter les citoyens avant d’aller plus loin avec ce projet.

Malgré les actions prises par l’un de ses plus populaires citoyens, le maire d’Omaha Jean Stothert a fait savoir qu’il était toujours en faveur du projet.

« J'ai une grande admiration pour M. Buffett, mais je suis respectueusement en désaccord avec sa position sur le tramway », a-t-il mentionné aux médias locaux.

Cette controverse rappelle les embûches rencontrées par le maire Bruno Marchand qui maintient le cap malgré des sondages qui ne sont pas majoritairement favorables pour la construction d’un tramway dans la Vieille-Capitale.

Lors du dernier coup de sonde effectué par la firme Léger à l’automne, 42 % des citoyens appuyaient le projet tandis que 50 % se disaient contre.