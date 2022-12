GOSSELIN, Denis



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 14 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Denis Gosselin. Il était le fils de feu Alphonse Gosselin et de feu Yvonne Lafontaine. Il demeurait à Québec, natif de Saint-Malachie, Bellechasse.Selon les volontés de monsieur Gosselin, il ne sera pas exposé.. Les cendres seront inhumées ultérieurement au columbarium La Seigneurie. Outre son amie de cœur, Yolande Fortier, il laisse dans le deuil sa filleule Dany Gosselin et ses enfants Kelly-Ann et Yannick Paradis. Il était le frère de : feu Gisèle (feu Viateur Bilodeau), feu Roger (Pierrette Saucier), feu Lucille, feu Madeleine, feu Joseph (Jos), feu Jean-Marie (feu Jeannine Tanguay), feu Jeannette (feu Paul-Émile Beaudoin), feu Denise, Marius (feu Marie-France Drapeau), feu Paul-Émile et Francine (Jean-Guy Fournier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci sincère à Lyne, Guy et Micheline pour leur bienveillance. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire: