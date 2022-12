Voici 10 concerts québécois à voir sur scène en 2023

Les salles du Québec regorgeront de nouveaux spectacles de musique, l’an prochain. Que ce soit la nouvelle proposition de Michel Rivard, les prestations énergiques de Bleu Jeans Bleu et des Trois Accords ou encore les concerts à grand déploiement de Roxane Bruneau et FouKi, il y aura de quoi s’en mettre plein les oreilles.

Michel Rivard – Le tour du bloc

L’auteur-compositeur a voulu fêter en grand ses 50 ans de carrière musicale avec une nouvelle tournée où il sera accompagné par onze musiciens. «On a voulu se payer la traite!» nous avait-il dit. Les 27 et 28 janvier 2023, au Théâtre Maisonneuve de Montréal, et le 4 mars, au Grand Théâtre de Québec.

Bleu Jeans Bleu – Top Minou

Nouvel album et nouveau spectacle pour la formation colorée qui ne se prend pas au sérieux. Le bleu sera toujours en vedette, avec plusieurs touches de rose cette fois-ci. Attendez-vous encore à beaucoup de cabotinage et des ritournelles qui restent dans la tête.

Le 27 janvier, au Club Soda de Montréal, et le 28 janvier, à l’Impérial Bell.

Alicia Moffet – Intertwine

La chanteuse pop de 24 ans a lancé un mini-album au printemps qui a cartonné sur les plateformes d’écoute en continu.

La voilà qui se lance dans une grande tournée à travers la province. Le 2 février, au MTelus de Montréal, et les 23 et 24 février, à l’Impérial Bell de Québec.

Ludovick Bourgeois – Rêveur

Après une tournée de plus d’une centaine de dates, qui lui a permis de conquérir le cœur de milliers de spectateurs, l’auteur-compositeur revient avec un nouvel album qu’il défendra à nouveau sur scène aux quatre coins de la province.

Le 10 février, au Club Dix30 de Brossard, et le 12 avril, à la Salle Albert-Rousseau de Québec.

Isabelle Boulay – D’Amérique et de France

Depuis de nombreuses années, Isabelle Boulay fait des allers-retours entre le Québec et la France. Pour souligner son demi-siècle de vie et ses 30 ans de métier, l’interprète a préparé un spectacle entre ses deux amours : l’Amérique folk-country et la grande chanson française. Les 10 et 11 février, au Théâtre Capitole de Québec, et le 10 juin, au Théâtre Maisonneuve de Montréal.

Les sœurs Boulay – Échapper à la nuit

C’est un album plus vitaminé que les deux sœurs ont lancé cette année, avec Échapper à la nuit. Parions que ces sonorités pop parfois dansantes se retrouveront dans le nouveau spectacle qu’elles présenteront au public québécois.

Le 20 avril, au Club Dix30 de Brossard, et le 13 octobre, au Grand Théâtre de Québec.

Daniel Lavoie – Tension attention - 40 ans

Pour marquer le 40e anniversaire de son album Tension attention, qui l’avait révélé à la francophonie, Daniel Lavoie a préparé une nouvelle tournée avec ses fidèles musiciens.

Le 13 avril, à la Salle Wilfrid-Pelletier de Montréal, et le 30 avril, à la Salle Albert-Rousseau de Québec.

Fouki – Zayon

C’est en février que le rappeur lancera son attendu nouvel album, Zayon. Pour l’occasion, il se paiera deux spectacles-lancements à grand déploiement. Le 8 avril, il mettra le feu à la Place Bell de Laval. Le 22 avril, il en fera de même au Centre Vidéotron de Québec.

Roxane Bruneau – Acrophobie

Nommée deux années de suite interprète féminine au gala de l’ADISQ, Roxane Bruneau jouit d’un succès à la grandeur du Québec. L’autrice-compositrice n’avait toutefois jamais joué dans de grands arénas. Elle remédiera à la situation au printemps.

Le 7 avril, au Centre Vidéotron de Québec, et le 14 avril, au Centre Bell de Montréal.

Les Trois Accords – Présence d’esprit

Quatre ans après Beaucoup de plaisir, le groupe est revenu avec un nouvel album encore acclamé. Porté par des titres comme Internet, Pâté chinois et Piscine hors terre, le disque Présence d’esprit procurera d’agréables moments dans cette nouvelle tournée.

Les 3 et 4 mars, à l’Impérial Bell de Québec, et le 3 juin, au MTelus de Montréal.

