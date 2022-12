Que nous réserve 2023: 10 coups sûrs pour les amateurs

Danger, danger, un circuit est annoncé... Avec Aaron Judge, Vladimir Guerrero fils et le Québécois Charles Leblanc en vedette, l’année 2023 s’annonce fort prometteuse dans le monde du baseball alors que les événements à venir dépassent largement le cadre des ligues majeures.

Des Blue Jays prêts à voler

Populaires au Québec, les Blue Jays de Toronto et leur joueur étoile Vladimir Guerrero fils alimenteront la lutte dans la fameuse section Est de la Ligue américaine. Ils ont choisi d’échanger le voltigeur Teoscar Hernandez à Seattle pendant l’entre-saison, mais les partisans découvriront le releveur Erik Swanson, obtenu en retour.

Du Québec au baseball majeur

Photo d’archives, AFP

Les Québécois Charles Leblanc, des Marlins de Miami, et Abraham Toro, récemment échangé aux Brewers de Milwaukee, voudront gagner un poste régulier dans leur club respectif durant le camp d’entraînement, à compter du mois de février. Quant à Otto Lopez, qui a lui aussi vu de l’action dans le baseball majeur en 2022, il espère percer la formation des Blue Jays de Toronto.

Si Judge peut la pogner

Photo d’archives, AFP

Après avoir frappé un impressionnant total de 62 circuits, la saison dernière, Aaron Judge a décidé de poursuivre son association avec les Yankees de New York. Pourra-t-il répéter ses exploits ? Judge justifierait ainsi son salaire annuel de 40 M$.

Ô Canada

Le Canada sera représenté à la prochaine Classique mondiale de baseball quand il prendra part au tournoi à la ronde, dans le groupe C, entre les 11 et 15 mars, à Phoenix, en Arizona. Les États-Unis, le Mexique, la Colombie et la Grande-Bretagne seront les adversaires de l’équipe canadienne, qui pourrait d’ailleurs miser sur quelques joueurs québécois, dont Charles Leblanc.

« Proud to select... »

Le repêchage du baseball majeur, qui se tiendra à Seattle en juillet, est toujours un événement à surveiller. Y aura-t-il au moins un jeune Québécois sélectionné ? Si oui, lequel ? Vainqueurs de la loterie, les Pirates de Pittsburgh seront les premiers à choisir.

Ohtani : bonsoir, il est parti ?

Le phénomène japonais Shohei Ohtani gagnera 30 millions $ pour jouer avec les Angels de Los Angeles en 2023. Celui qui excelle autant comme lanceur que comme frappeur pourrait en être à sa dernière saison dans cette formation, s’il n’est pas échangé plus tôt...

L’ascension d’Édouard Julien

Au Québec, le jeune Édouard Julien ne cesse d’impressionner. Il a récemment très bien fait dans l’Arizona Fall League, un circuit regroupant les meilleurs espoirs. Julien, 23 ans, risque de continuer de gravir les échelons dans l’organisation des Twins du Minnesota. Il pourrait même faire ses débuts dans le baseball majeur durant la saison 2023.

Un titre à défendre pour les Capitales

Dans la Ligue Frontière, les Capitales de Québec auront la lourde mission de défendre leur titre après avoir été couronnées champions en 2022. Les Aigles de Trois-Rivières seront eux aussi à surveiller dans ce circuit indépendant.

À qui la Série mondiale ?

Après une Série mondiale remportée par les Astros de Houston contre les Phillies de Philadelphie, en novembre dernier, bien malin est celui qui prédira l’identité des prochains champions. Un deuxième titre de suite pour les Astros ? À moins que les Mets de New York ne profitent à leur tour du vétéran lanceur Justin Verlander...

Au parc du coin

Environ 35 000 athlètes pratiquent le baseball au Québec. À chacun d’encourager son joueur favori, que ce soit dans le baseball mineur, chez les juniors ou les seniors. Du côté féminin, il y a par ailleurs les qualifications pour la prochaine Coupe du monde qui se poursuivent.