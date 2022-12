GIGNAC, Rolland



À Québec, le 15 décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Rolland Gignac, époux de feu madame Monique Gauvreau, fils de feu Angelina Côté et de feu Ogeda Gignac. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 13 janvier 2023, de 12h à 16h et de 18h à 22h et le samedi 14 janvier 2023, de 9h à 10h30.Il sera inhumé au cimetière de Saint-Raymond. Il laisse dans le deuil son fils Richard (Lynne Lepage); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à sa nièce Suzanne pour les bons soins prodigués au cours des deux dernières années de vie de son oncle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.