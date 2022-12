Que nous réserve 2023: 2 québécois affamés

Les deux athlètes québécois les plus dominants sur la scène internationale actuellement tenteront d’ajouter à leur riche palmarès au cours des prochains mois. Le spécialiste des bosses Mikaël Kingsbury vise un troisième doublé au championnat mondial de ski acrobatique après ses sacres de 2019 et 2021 alors que le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil recherche un deuxième sacre consécutif au mondial qui sera disputé dans la Mecque de son sport à Heerenveen aux Pays-Bas.

Le triplé dans la mire de Mikaël Kingsbury

Photo Didier Debusschere

Affamé plus que jamais malgré toutes les victoires et les titres accumulés au fil de ses 13 ans en Coupe du monde, Mikaël Kingsbury tentera de réaliser ce que personne avant lui n’a réussi. Champion du monde à Deer Valley en 2019 et à Almaty au Kazakhstan en 2021 dans les épreuves individuelles et en duels, le spécialiste des bosses visera un triplé à Bakuriani du 19 février au 5 mars à l’occasion du championnat mondial de ski acrobatique qui accueillera aussi les meilleurs planchistes de la planète. Il s’agira d’un premier arrêt en carrière pour Kingsbury en Georgie, et il est motivé à poursuivre sur sa lancée.

Laurent Dubreuil vise le doublé

AFP

Champion mondial en titre sur 500 m, Laurent Dubreuil visera le doublé du 2 au 5 mars à Heerenveen qui est la Mecque du patinage de vitesse sur longue piste. Couronné aux Pays-Bas en 2021 dans la bulle de Dordretch, le patineur lévisien tentera de s’imposer de nouveau dans un pays et une province qu’il affectionne particulièrement. Il a longtemps porté une tuque aux couleurs de Frise qui est la plus grande province des Pays-Bas pour signifier son amour aux locaux. Cette année à l’occasion de la Coupe du monde de novembre, il a troqué la tuque pour un foulard. Champion de la Coupe du monde au 500 m l’an dernier, Dubreuil connaît un très bon début de saison et pointe comme le favori.

Baptême du Tour de ski pour quatre Québécois

Photo Didier Debusschere

Depuis la retraite d’Alex Harvey en 2019, le Canada brille par son absence au Tour de ski qui se veut le Tour de France des fondeurs avec ses courses par étapes qui offre différents styles d’épreuves aux athlètes. La pandémie – combinée à la jeunesse de l’équipe – a fait en sorte que les Canadiens ont été privés d’une expérience profitable de se mesurer à l’élite de leur sport. Antoine Cyr, Olivier Léveillé et Katherine Stewart-Jones ne peuvent pas aspirer au podium, mais un top 20 dans une étape est une possibilité. Olivia Bouffard-Nesbitt sera aussi sur la ligne de départ.

Retour de la Coupe du monde de snowboard cross au Québec

AFP

Pour la première fois depuis 2013 alors que Dominique Maltais était au firmament de sa carrière, le Québec sera l’hôte d’une étape de la Coupe du monde de snowboard cross du 3 au 5 février au mont Sainte-Anne. Encore une fois, une étoile du Québec se retrouve parmi les meilleurs de son sport. Double médaillé olympique aux Jeux de Pékin en février 2022, Éliot Grondin aura l’occasion de se produire pour la première fois de sa carrière à l’échelle internationale à la maison devant parents et amis. À seulement 21 ans, le Beauceron s’est hissé parmi les meilleurs sur le circuit de la Coupe du monde et il peut légitimement viser le podium.

Le ski acrobatique à l’honneur

Photo Didier Debusschere

Le Québec accueillera quatre étapes de la Coupe du monde de ski acrobatique. Pour une deuxième année consécutive, Le Relais présentera des épreuves de saut acrobatique les 21 et 22 janvier. La nouvelle génération du Québec Air Force sera à l’honneur. Médaillée d’argent l’an dernier au Relais lors du grand retour de la discipline pour la première fois depuis 1995, Marion Thénault sera la chef de file de l’équipe canadienne. Miha Fontaine sera aussi à surveiller, lui qui dispute sa première saison complète en Coupe du monde.

En bosses, Mikaël Kingsbury fera un retour à Val St-Côme les 27 et 28 janvier après quatre ans à Tremblant. La piste plus difficile de Val St-Côme convient très bien à la fierté de Deux-Montagnes qui s’élancera en solo et en duels.