2023 nous en mettra plein la vue

Les années passent et ne se ressemblent pas ; c’est assez simple. Nous semblions en si bonne santé en 2019 avant que la pandémie ne déferle l’année suivante. Et ne vivions-nous pas dans la paix et l’amour fraternel en 2021 avant que la Russie ne lance son assaut sauvage sur l’Ukraine ?

On ne fait souvent pas dans la nuance aux dernières heures d’une année mouvementée : « la pire année pour ci... », « ma meilleure année pour ça... » Ne revenons toutefois pas sur les douze derniers mois, mais regardons plutôt ce qui devrait marquer 2023.

Nous n’y échapperons pas, la guerre en Ukraine continuera de monopoliser l’attention. On peut craindre, dès le printemps, une nouvelle offensive russe, venant de Biélorussie par exemple, avec Kyïv, la capitale ukrainienne, pour objectif. Cela dit, les Ukrainiens, de mieux en mieux équipés avec un armement occidental de plus en plus sophistiqué, pourraient faire des gains au point de viser la Crimée.

Désespéré, Vladimir Poutine trouvera-t-il dans cette menace la justification à utiliser une arme nucléaire ? L’année sera longue et pénible dans ce coin du monde.

DES CONSÉQUENCES PLANÉTAIRES

Une guerre dans une région aussi névralgique – exportatrice de gaz et de pétrole, productrice de céréales, fabricatrice d’engrais – bouleverse la vie de millions de personnes ailleurs dans le monde. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies estime que 828 millions de personnes souffrent de la faim.

Plusieurs facteurs sont responsables, dont les conflits locaux et les changements climatiques. Il n’en reste pas moins que le prix de la nourriture poursuivra vraisemblablement sa hausse, poussant toujours plus de gens vers la famine. Il faut se préparer au pire.

RAS-LE-BOL PERSISTANT

La tourmente dans laquelle l’Iran est plongé depuis la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour « tenue vestimentaire inappropriée », ne perd pas d’intensité. La réaction des autorités montre une pauvreté d’imagination et c’est la légitimité du régime des mollahs qui est ouvertement contestée.

Parallèlement, à 83 ans, la santé du leader suprême, Ali Khamenei, n’inspire rien de bon. Le pays n’a connu que deux grands dirigeants en 43 ans de dictature islamique. 2023 s’annonce pour être une année décisive là-bas.

Puisqu’on parle de pouvoir religieux, l’Église catholique connaîtra, l’an prochain, son lot de bourrasques et d’agitation. Nous avons été prévenus de l’état gravissime du pape émérite Benoît XVI, et François lui-même, maintenant âgé de 86 ans, a connu des problèmes de santé tout au long de 2022.

L’Église de Rome se révèle de plus en plus profondément déchirée entre conservateurs et progressistes. Nous pouvons nous en désintéresser, mais elle fait partie de notre histoire et continue de jouer un rôle majeur, notamment en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.

Peu importe ce qui s’annonce, je vous souhaite, en terminant, une très belle année 2023. Si vous lisez ce paragraphe, c’est que vous êtes passé au travers des autres, signe que l’actualité internationale vous tient à cœur. C’est un privilège d’avoir des lecteurs aussi fidèles que vous. Vous pourrez compter sur moi l’an prochain pour essayer de mieux comprendre, avec vous tous, où s’en va notre monde.

Les grands sommets à surveiller

G7 : Hiroshima, Japon 19 au 21 mai

En choisissant la ville du premier bombardement atomique, le premier ministre japonais, Fumio Kishida, démontre son engagement envers le désarmement nucléaire.

OTAN : Vilnius, Lituanie 11-12 juillet

En se réunissant cette fois dans un pays balte aux portes de la Russie, l’Alliance atlantique compte prouver sa détermination à défendre chacun de ses membres.

G20 : New Delhi, Inde9-10 septembre

Sous le thème « Une Terre, une famille, un avenir », le premier ministre indien, Narendra Modi, veut rappeler l’interdépendance de la vie humaine et de l’environnement.

UNGA (Assemblée générale de l’ONU) : New York12 au 30 septembre

Après (possiblement) plus d’un an et demi de guerre en Ukraine, ce sera l’occasion de vérifier la solidité du quasi-consensus dans la dénonciation de l’agression russe de l’Ukraine.

Quelques grands anniversaires à souligner

27 janvier

■ 50e anniversaire des accords de paix de Paris, mettant fin à l’engagement militaire américain au Vietnam.

30 janvier

■ 75e anniversaire de l’assassinat de Mahatma Gandhi par un ultranationaliste hindou.

10 avril

■ 25e anniversaire de l’Accord du Vendredi saint, mettant fin aux « troubles » entre protestants/unionistes et catholiques/républicains en Irlande du Nord.

11 septembre

■ 50e anniversaire du coup d’État d’Augusto Pinochet contre Salvador Allende au Chili.

16 décembre

■ 250e anniversaire du « Boston Tea Party », perçu comme l’élément qui allait conduire à la Guerre d’indépendance des États-Unis.