25 restaurants à visiter pour tous les budgets

Épicurien et curieux de nature ? Voici 25 restaurants à mettre dans votre carnet pour une année 2023 des plus gourmandes !

Montréal

Knuckles

Photo fournie par Le Cuisinomane

On est d’abord envoûté par l’ambiance hyper chaleureuse, puis séduit à la fois par l’équipe et la qualité des assiettes. Un petit restaurant qui n’a rien à envier aux grands.

Quoi prendre : knuckles (petit chausson-pizza) à l’apéro, suivi d’un festin de légumes et de pâtes gourmandes.

► knucklescantineetvins.ca

9TailFox

On y déguste une cuisine coréenne moderne et très personnelle. Une formule de style tapas qui plaît énormément !

Quoi prendre : le Galbi et les dumplings

► 9tailfox.ca

Calaveras

Calaveras est le parfait restaurant mexicain familial de quartier. Les plats, parfois authentiques, parfois modernisés, sauront plaire tant aux petits qu’aux grands.

Quoi prendre : birria tacos, taco pastor negro

► restocalaveras.com

Ketiw

Photo fournie par Le Cuisinomane

Dérivé du mets cambodgien très populaire, le khuy taev, le Ketiw est un comptoir à nouilles et sandwichs cambodgiens qui mérite absolument le détour. Des plats simples, mais incroyablement complexes et aromatiques. À découvrir.

Quoi prendre : le khuy taev, bouillon à part, avec nouilles aux œufs

► ketiw.ca

Café Denise

Un petit bar à vins tout sauf anodin, où l’on boit d’excellents vins nature, et où la nourriture est aussi séduisante que le service.

Quoi prendre : le temaki de bœuf avant tout, puis on se laisse guider par l’équipe

► cafedenise.ca

Arthur’s Nosh Bar

Pourquoi attendre la fin de semaine pour bruncher ? Chez Arthur’s, on sert l’un des meilleurs déjeuners en ville, et ce, tous les jours (sauf le mardi). Ambiance festive incluse.

Quoi prendre : syrniki (crêpes épaisses) et n’importe quel plat comprenant les latkes.

► arthursmtl.com

Mastard

Des plats envoûtants, gourmands, avec une intelligence telle qu’on se demande comment l’équipe y a pensé. On comprend rapidement pourquoi le Mastard a été sacré l’un des meilleurs nouveaux restaurants de 2022.

Quoi prendre : le menu dégustation.

► restaurantmastard.com

Estrie

Parcelles (Austin)

Photo fournie par Le Cuisinomane

Une cuisine « du champ à l’assiette » raisonnée – incluant toujours des pizzas au feu de bois –, dans un décor enchanteur entre la montagne et le lac.

Quoi prendre : le menu proposé.

► parcellesaustin.com

L’Empreinte (Sherbrooke)

Une cuisine hyper locale et décomplexée, en plein cœur du centre-ville de Sherbrooke. Que ce soit au bar ou dans la salle à manger, on aime la proximité et la relation directe avec la brigade en cuisine.

Quoi prendre : le menu dégustation.

► lempreinteresto.com

Mollies Dinette (Sutton)

Que l’on s’y arrête en escale ou avant une randonnée, la buvette Mollies est un excellent endroit où casser la croûte avec un petit verre (ou non). Sucré ou salé, ici, tout est gourmand et réconfortant.

Quoi prendre : une tarte maison avec un café, qui suivra un bon bol de pâtes, soupe ou sandwich maison.

► facebook.com/mollies.dinette.sutton

Bistro Kapzak, Pavane et Arvida (Granby)

Photo fournie par Bistro Kapzak

Granby, la ville à découvrir en 2023 ? Avec les restaurants Pavane, Arvida et le Bistro Kapzak, on pourrait bien croire que oui. Trois adresses à retenir !

► bistrokapzak.ca

► pavane.ca

► arvidarestaurant.com

Montérégie

Théophile Bar à vin (Saint-Bruno-de-Montarville)

Photo fournie par Le Cuisinomane

Une cuisine du marché soignée, dans un décor (et une ambiance) qui fait rapidement oublier que nous sommes aux Promenades Saint-Bruno. Un restaurant à mettre dans le haut de votre carnet d’adresses pour 2023.

Quoi prendre : le carpaccio de bœuf et les pâtes fraîches

► theophilebaravin.ca

Willow Inn (Hudson)

Photo fournie par Le Cuisinomane

Une nuitée à l’Auberge Willow Inn, suivie (ou précédée) d’un repas où la simplicité et la maîtrise des plats les rendent divins. Tout cela, c’est sans parler de la vue imprenable sur la rivière des Outaouais.

Quoi prendre : l’entrecôte pour deux, avec frites.

► fr.aubergewillowinn.com

Cru (Saint-Lambert)

La destination pour amateurs de poissons et fruits de mer crus, ou cuits ! Le jeune chef Nicolas ne prend pas les animaux vertébrés à la légère, en les travaillant de manière originale et audacieuse.

Quoi prendre : le poisson à l’ardoise du jour et le steak de thon avec maïtake et truffe.

► restaurantcru.ca

Furley (Hudson)

Le Furley est un concept ludique et intelligent à découvrir. On s’installe au bar à vin midi ou soir, en dégustant de la viande de première qualité et du pain frais de leur boucherie et boulangerie, située à moins de 20 mètres. À découvrir.

Quoi prendre : artichauts frits, « patty melt » pour le lunch et une belle pièce de viande en soirée. Les beignes à la boulangerie le samedi !

► furley.ca

Laurentides

Baumier

Photo fournie par Le Cuisinomane

Cocktails originaux, vins bio ou nature, petits plats savamment travaillés aux saveurs laurentiennes. Le bar à vin Baumier, dirigé par une très jeune équipe, est assurément une adresse à découvrir en 2023.

Quoi prendre : le menu change constamment ! Faites confiance à l’équipe.

► baumier.ca

Merci la Vie

Voici un arrêt obligatoire entre les Hautes-Laurentides et Montréal. Que ce soit pour faire des provisions d’un pain unique au Québec avec de sublimes viennoiseries, ou pour prendre le temps de s’asseoir déguster un lunch tellement savoureux et sain, l’arrêt s’impose.

Quoi prendre : Pain patate, pain Mad Scientist, chocolatine, naan banh-mi, brocoli à la coréenne et une pizza.

► mercilavie.co

Lanaudière

Resto Bar Le Xavier (Vieux-Terrebonne)

Le Xavier, situé dans une magnifique maison patrimoniale, offre la possibilité aux clients de manger, boire et même de dormir sous un même toit, avec deux appartements locatifs. L’endroit au cachet unique est bondé de subtilités, et on y mange une cuisine jeune et dégourdie.

Quoi prendre : le saumon confit, la burrata du voisin BRUT et quelques plats de légumes.

► lexavier.com/

Québec

District Gourmet Sainte-Foy

Photo fournie par District Gourmet

Le DG, c’est beaucoup plus qu’une halle gastronomique. Avec 9 restaurants, un bar et une épicerie fine, le tout dans une atmosphère sympathique et vivante, c’est l’endroit idéal où célébrer en groupe. Service aux tables inclus !

Quoi prendre : laissez l’inspiration du moment vous guider. N’oubliez pas de prendre l’apéro à « La Plage ».

► ledistrictgourmet.ca

Alentours

Un restaurant au menu fixe, dont tous les ingrédients proviennent d’un rayon de 150 km de la cuisine. Des valeurs et une philosophie intransigeante, qui fait de cette table l’une des plus durables et écoresponsables au pays.

Quoi prendre : menu fixe (allergies et intolérances prises en compte).

► restaurantalentours.com

La Midinette

Les sœurs Monna, ces inspirantes femmes entrepreneures qui ont démocratisé – et apporté le cassis sur de nombreuses tables partout au Québec –, étendent leur influence sur l’autre rive de l’île d’Orléans. La Midinette est une boulangerie qui fait aussi office de café-buvette qui mérite le détour !

► facebook.com/La-Midinette

Kundah Hôtel

Photo fournie par Kundah

Ce restaurant (et non un hôtel) réussit avec succès le pari de présenter des saveurs indiennes authentiques, tout en faisant rayonner le terroir du Québec. Osez également un cocktail.

Quoi prendre : le menu dégustation à partager, qui fait voyager.

► kundahhotel.com

Bistro L’Orygine

Faisant partie du Groupe La Tanière, ce bistro à la fois chic et convivial propose une cuisine créative, locale, de saison, axée sur les légumes. Végétarien ou non, tout le Québec mérite de découvrir L’Orygine.

Quoi prendre : le menu change chaque saison. On se laisse inspirer par les créations de la cheffe Lemay.

► lorygine.com

Melba

Melba est le tout dernier restaurant à avoir ouvert ses portes dans la basse-ville de Québec. De la même famille que le bistro italien le Battuto, on y déguste une cuisine française moderne, où les petits plats à partager sont à l’honneur.

Quoi prendre : l’endroit tout indiqué pour se mettre en appétit avec un cocktail, des pommes dauphines et un œuf rémoulade.

► restaurantmelba.ca

Restaurant Wong

Institution de la Capitale qui ne rougit pas depuis plus de 60 ans, le Restaurant Wong, dont la troisième génération est maintenant aux commandes, n’est pas près de cesser d’illuminer la rue De Buade. Une cuisine chinoise contemporaine qui fait toujours plaisir à déguster en famille ou entre amis.

Quoi prendre : Les egg rolls, la burrata à l’asiatique, le riz frit à la Cantonaise

► restaurantwong.com

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com