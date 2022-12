GAGNÉ, Louise Pouliot



À la résidence Le Margo, le 1er décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Louise Pouliot, épouse de feu monsieur Claude A. Gagné, fille de feu madame Edna Guilmette et de feu monsieur Robert Pouliot. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Louis (Liliane Chabot), Lucie et Jean-Philippe (Julie Samson); ses petits-enfants : Pascale, Catherine, Guillaume, Camille et Pierre-Maxime. Elle était la sœur de : Pierre (Nicole), Denis (Micheline) et feu André. Elle était la belle-sœur de (famille Gagné) : feu René (feu Lisette), feu Pierrette et feu Guy (Ginette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Remerciements aux Dre Jessica Vachon et Dre Laurence Couillard ainsi qu'à tout le personnel de l'unité de soins du Margo. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.