VAUDREUIL, Dominique



À son domicile, le 25 décembre 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Dominique Vaudreuil, époux de madame Hélène Petitclerc, fils de feu Thérèse Paradis et de feu Albert Vaudreuil. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil outre son épouse Hélène, ses enfants : Caroline (Jason MacDougall) et Éric; son petit-fils Nathan MacDougall; ses frères : Pierre-Paul (Andrée Gignac), Louis (Ariane Bernatchez); ses beaux-frères de la famille Petitclerc : Clément (feu Sylvie Gauvin), Marc (Julie Caron); ses neveux et nièces : Mélanie, Marc-Antoine, Samuel, Julie, Jean-Philippe, Catherine, Stéphanie; ses oncles, tantes, autres parents et de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, tél : 418 682-6387.