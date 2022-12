Bientôt un nouveau milliardaire d’ici

Si ses affaires continuent de bien aller, Luc Poirier pourrait bientôt devenir milliardaire. La déclaration surprend quand on sait que le « club des milliardaires » est plutôt restreint au Québec.

L’entrepreneur a fait cette déclaration sur le réseau social TikTok, interviewé par Martine Demers, qui est courtière immobilière et gère un compte TikTok suivi par plus de 50 000 personnes.

Quand on lui a demandé : « C’est quoi ta valeur nette en date d’aujourd’hui ? », Luc Poirier a répondu : « C’est entre 500 millions et un milliard », ajoutant plus tard dans l’entrevue qu’il devrait « être milliardaire incessamment, dans les prochaines années ».

« Mais vu que je suis au Québec, à cause de l’impôt, c’est beaucoup plus difficile », a-t-il ajouté avec le sourire.

Grâce à l’immobilier

Par courriel, le principal intéressé nous a confirmé que « si ça continue à bien aller comme les dernières années, ça va sûrement arriver d’ici quelques années. Ma valeur a augmenté beaucoup depuis les cinq dernières années ».

« Mes terrains, extrêmement bien positionnés sur la Rive-Sud de Montréal, créent beaucoup de convoitise, tant dans le résidentiel que dans l’industriel. Comme un agriculteur qui sème ses graines et qui patiente pour récolter le fruit de ses labeurs, je fais la même chose avec mes terrains. Je les laisse mûrir et j’attends le moment opportun pour les vendre », explique-t-il.

Tout est question de timing, selon lui.

« J’ai récemment vendu un terrain à Candiac sur lequel se trouvait l’usine désaffectée d’Owens Corning, pour près de 30 millions $. C’est environ 10 fois la valeur initiale de mon investissement avant impôts et intérêts. Mais pour d’autres projets, j’ai fait preuve de patience. Quand je parle du milliard, c’est à ces projets-là que je pense. Après tout ce temps, plusieurs d’entre eux sont finalement prêts », dit-il.

Un ancien d’Occupation Double

Luc Poirier a été découvert par le public quand il a fait partie des participants d’Occupation Double 5, en 2018.

Il était alors un promoteur immobilier de 33 ans qui roulait en Ferrari et possédait un compte en banque garni de plusieurs millions de dollars.

Originaire d’un milieu modeste

Le promoteur immobilier s’est découvert un talent d’entrepreneur à 14 ans, alors que sa famille modeste vivait dans un HLM.

Pour amasser des sous et avoir des vêtements de hockey comme ses copains, il vendait des cartes de joueurs de hockey qu’il achetait dans des clubs de collectionneurs amateurs, a-t-il raconté au Devoir il y a plusieurs années. À 16 ans, il devenait acheteur de chandails, de casquettes et de costumes de différents sports et se transformait en distributeur auprès de magasins de détail.

Projets actuels

Au fil du temps, Luc Poirier est devenu l’un des plus grands promoteurs immobiliers de la région de Montréal. Il est le président de Poirier, firme qu’il a fondée en 2003. Il est aussi investisseur et actionnaire de plus d’une vingtaine d’entreprises.

L’entreprise Poirier a de multiples projets résidentiels, la plupart sur la Rive-Sud de Montréal, comme on peut le voir sur son site web.

« J’ai d’autres projets qui ne sont pas listés sur mon site internet, mais pas de nouveaux gros projets à part Carignan, un projet de 2700 unités. Les autres nouveaux projets sont plutôt petits », dit-il.

À 41 ans, le multimillionnaire a publié Voir grand : leçons d’affaires, de vie et de liberté, un livre autobiographique écrit en collaboration avec l’auteur Marc Fisher, qui est devenu un best-seller au Québec.

Un club sélect

Au Québec, seulement une quinzaine de personnes peuvent se targuer d’être milliardaires, dont les familles Saputo, Desmarais et Molson. Les noms de Stephen Jarislowsky, Pierre Karl Péladeau, Jean Coutu, Alain Bouchard, Charles Sirois, Guy Laliberté, Serge Godin et deux cofondateurs de la chaîne Couche-Tard, Jacques D’Amours et Richard Fortin, font aussi partie de ce club sélect.