Bonne année, grand nez!

Photo d’archives

Ça y est ! Nous y sommes presque encore une fois. Dans quelques heures, nous tournerons la page sur cette année 2022, histoire de célébrer le jour de l’An. L’heure est au bilan et aux souhaits habituels. Je vous offre personnellement ainsi qu’à vos proches mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix, afin que 2023 soit une année exceptionnelle à tous les points de vue. Je prends congé quelques jours, je vous retrouverai dans cette page le lundi 16 janvier 2023.

Le père Noël à L’Isle-aux-Coudres

Photo Patrice Harvey

Pour une première fois dans l’histoire, croit-on, le père Noël a été vu dans un défilé comptant une vingtaine de chars allégoriques, dans le centre-ville de L’Isle-aux-Coudres, le 18 décembre dernier. Lancé par Patrice Harvey – conseiller municipal du secteur #4 depuis l’élection de 2021 – et organisé par une équipe du service municipal des loisirs, le défilé a pris son départ de la quincaillerie Gilles Jean pour emprunter le chemin des Coudriers jusqu’au terrain de balle municipal. Plus de 150 Marsouins (nom populaire donné aux habitants de L’Isle-aux-Coudres) ont pu voir enfin en personne le légendaire homme à la barbe blanche, accompagné de mère Noël (Clémence Harvey). La journée s’est terminée par une projection du film La Guerre des tuques, sur écran géant en plein air. Pour revenir à Patrice Harvey, président du Club Chrysler Québec, il entend bien, compte tenu du succès de la journée, revenir avec le même scénario en 2023.

Le Bye bye

Photo d’archives fournie par Radio-Canada

Le 31 décembre 1968. Pour la première fois, Radio--Canada présente une revue de fin d’année intitulée Bye bye, qui deviendra une tradition annuelle à partir de cette date, attirant des millions de téléspectateurs québécois tous les 31 décembre, de 23 h à minuit. Pour parodier les événements de l’année 1968, on avait fait appel aux chanteurs Donald Lautrec et Marthe Fleurant ainsi qu’à Claude Landré et à Françoise Lemieux.

Anniversaires

Photo d’archives

Véronique Cloutier (photo), animatrice (radio et télévision) et comédienne, 48 ans... Paul Gillis, joueur de hockey de la LNH (1982-1993, Nordiques, Blackhawks, Whalers), et pour les Nordiques de 1982 à 1991, 59 ans... Val Kilmer, acteur américain (Top Gun, Batman Forever, Top Gun Maverick), 63 ans... Ben Kingsley, acteur britannique, oscar du meilleur acteur en 1983 (Gandhi), 79 ans... Sir Anthony Hopkins, acteur de théâtre et de cinéma, oscar du meilleur acteur en 1992 (Le Silence des agneaux), 85 ans.