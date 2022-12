Que nous réserve 2023: l’année des adieux de Patrick Roy?

Patrick Roy restera-t-il avec les Remparts de Québec ou pas ? La LNH est-elle encore une option pour lui ? De toutes les questions qui seront probablement résolues en 2023, l’avenir de Roy est assurément celle qui fera couler le plus d’encre. À l’aube de la nouvelle année, on tente d’y voir plus clair.

Que fera Patrick Roy ?

Aucune équipe n’attirera davantage les regards dans la LHJMQ que les Remparts de Québec d’ici la fin de la saison. Premièrement, parce qu’ils forment une équipe de tête dans le circuit et qu’ils n’ont pas caché leurs intentions de remporter une première Coupe du Président depuis leur renaissance en 1997. Mais c’est l’avenir de Patrick Roy à la barre de l’équipe qui intrigue. L’homme de 57 ans a clairement mentionné que la fin de son parcours comme entraîneur-chef des Diables rouges approchait et qu’il était prêt à passer le flambeau, désignant Simon Gagné comme son successeur. L’augmentation de ses voyages de golf l’hiver prochain dépendra donc de la décision de Gagné, qui en est à sa première saison à vie derrière un banc de la LHJMQ. Si Gagné accepte le poste, Roy risque de demeurer directeur général pour entamer ce qui risque d’être une longue reconstruction.

Les Remparts feront-ils amende honorable ?

Photo d’archives, Didier Debusschere

La défaite crève-cœur en demi-finale contre les Cataractes de Shawinigan de l’an dernier a mené Patrick Roy à une grande réflexion sur son avenir avec l’équipe. Finalement, tout le monde est de retour et les Diables rouges dominent le circuit québécois. Mais la pression sera énorme sur l’équipe quand elle entamera les séries, car tout ce qui n’implique pas de soulever la coupe du Président sera considéré comme un échec. Les vétérans Zachary Bolduc et Théo Rochette, invisibles en séries l’an dernier, devront mener la charge et prouver qu’ils sont en mesure de lever leur jeu en éliminatoires. Malgré de nombreuses équipes compétitives au fil des années, les Remparts n’ont jamais remporté la coupe du Président depuis leur retour en 1997.

Qu’est-ce qui attend Hockey Canada ?

Photo d’archives, Didier Debusschere

Le scandale sexuel qui éclabousse Hockey Canada n’a toujours pas connu de dénouement. L’enquête de la Ligue nationale de hockey (LNH), dont les résultats devaient être connus avant le début des camps d’entraînement, n’est toujours pas complétée. La police de London a aussi rouvert son enquête. Les résultats de ces enquêtes devraient être connus d’ici la fin de 2023, espérons-le. Il sera aussi intéressant de surveiller à quel point Hockey Canada continuera d’exercer un contrôle sur ses membres, comme l’organisation le fait depuis quelques mois. Rappelons qu’Équipe Canada junior n’avait eu droit à aucune consommation d’alcool et était escortée par des agents de sécurité lors des célébrations de la conquête de la médaille d’or du mois d’août dernier.

Un Québécois à la barre d’Équipe Canada junior ?

Photo d’archives, Agence QMI, Joël Lemay

Après Dennis Williams, qui dirige actuellement Équipe Canada junior, pourrait-on voir un Québécois à la barre de l’équipe en vue du prochain tournoi, prévu en Suède ? Deux candidats pourraient être considérés pour le poste, dont Stéphane Julien. L’entraîneur-chef du Phœnix de Sherbrooke a rapidement gravi les échelons avec Hockey Canada et sa victoire à la Coupe Hlinka-Gretzky du mois d’août dernier a contribué à augmenter sa cote auprès des dirigeants de l’organisation, qui lui ont offert le poste d’adjoint dans la sélection nationale cette année. Un autre séjour positif avec Hockey Canada et Julien pourrait fort bien être un sérieux candidat pour le poste d’entraîneur-chef l’an prochain. Il faudra aussi surveiller Louis Robitaille, qui, après avoir gagné l’or avec ÉCJ en août dernier, a décidé de se retirer cette année. On chuchote toutefois qu’il serait intéressé par l’idée de diriger l’équipe en 2023-2024.

Le Québec encore boudé au repêchage ?

Photo fournie par Phoenix de Sherbrooke

La majorité des recruteurs rencontrés au cours des derniers mois nous mentionnent que la cuvée de la LHJMQ admissible au prochain repêchage de la LNH ne passera pas à l’histoire. Les attaquants Ethan Gauthier, du Phœnix de Sherbrooke, et Mathieu Cataford, des Mooseheads de Halifax, et les défenseurs Jordan Tourigny, des Cataractes de Shawinigan, et Étienne Morin, des Wildcats de Moncton, semblent être les quatre meilleurs du circuit, mais, par la suite, c’est plus mince. Certains dépisteurs ont l’impression que cette cuvée 2023 a été ralentie par la saison annulée au niveau M18 AAA en 2021, en raison de la COVID-19.