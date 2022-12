Éloge de l’amitié et du banquet

J’aime l’amitié, j’aime les banquets. Et j’aime rassembler mes amis, anciens et nouveaux, dans de grands et beaux banquets. Les vieux camarades s’y retrouvent, les nouveaux s’intègrent à la bande, à leur manière, en y trouvant leur propre porte d’entrée.

De passage à Montréal pour les fêtes, je me suis permis d’ainsi rassembler les miens, dans la salle privée du deuxième étage d’un restaurant que je ne suis pas loin de considérer comme un prolongement de ma maison tellement j’y suis heureux.

Camarades

Mardi soir, nous étions plus de vingt. J’en suis encore ému !

Je ne mentirai pas : nous ne sommes pas qu’une bande de banqueteurs.

Nous sommes, pour l’essentiel, des camarades, et la vie intellectuelle nous anime.

Nous nous sommes tous à peu près rencontrés dans le combat indépendantiste, même si certains nouveaux venus, que personne n’aurait imaginé voir attablés avec nous autrefois, viennent d’autres milieux, et ne s’attendaient probablement pas à y atterrir. Nous les intégrons rapidement.

Ensemble, nous parlons, du Québec, de la France, de l’Occident, de l’indépendance, des délires de notre époque. Il arrive que nous nous retrouvions en plus petit comité. On peut banqueter à quatre, à cinq, à dix. Mais l’esprit demeure chaque fois le même. Et il faut banqueter souvent.

On me demandera pourquoi je consacre cette chronique à un tel sujet. Pour une raison simple : les Québécois aiment chanter les joies et les vertus de la famille. Avec raison. C’est une belle et sacrée institution.

Égalité

Mais l’amitié répond à d’autres codes, à d’autres ressorts, et étrangement, elle est moins valorisée dans notre culture, sauf au Nouvel An, ce qui donne une belle occasion pour la célébrer. Elle est plus rare qu’on ne le croit.

L’amitié est un chant de vie.

Alors, bonne année, chers amis, et vive l’amitié : elle est à l’origine des plus belles aventures !