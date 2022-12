LACOURCIÈRE, Lucy



Entourée de l'amour de ses proches, Lucy nous a quittés sereinement le 1er décembre 2022. Elle était l'épouse de monsieur Michel Caron, la fille d'Antoine Lacourcière et de Joséphine Dion.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel, ceux qu'elle considérait comme ses enfants : Marie-Claude Caron (Christian Roberge) et Sébastien Caron (Jessica Dubé); les petits-enfants : Christopher Welch (Frédérique Landry) et Laurie-Ann Welch (Emmett Maher); son frère et ses sœurs : Ann (André Marceau), Henri (Anne Turgeon) et Élise (Serge Boucher), son beau-frère Denis Caron (Lise Garneau), ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr François Maltais (I.U.C.P.Q.) et son équipe exceptionnelle pour leur professionnalisme et leur grand dévouement. Selon la volonté de Lucy, une contribution à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. serait davantage appréciée que l'envoi de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent donc se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org