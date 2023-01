Fusion Shaw-Rogers : le ministre Champagne continue d’étudier le dossier

L’appui du Tribunal de la concurrence à la fusion de Shaw et Rogers dévoilé plus tôt cette semaine sera évalué par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, qui doit donner son aval pour que la transaction puisse aller de l’avant.

• À lire aussi: Feu vert pour la fusion Shaw-Rogers: le Bureau de la concurrence ira en appel

M. Champagne a indiqué, samedi, qu’il va «examiner en détail» la décision rendue par le Tribunal de la concurrence. «Je ne rendrai ma décision distincte qu’après avoir plus de clarté sur le processus juridique en cours», a-t-il clamé.

Cela dit, le ministre a rappelé avoir déjà rejeté par le passé l’acquisition de Shaw par Rogers, par crainte d’une diminution de la concurrence dans le secteur des télécommunications, largement dominé par Bell, Rogers et Telus au Canada.

«Puisque j’ai déjà rejeté le transfert de licences de spectre de Shaw vers Rogers, il me reste qu’à examiner la demande distincte de transfert de licences de spectre de Shaw vers Québecor. Promouvoir la concurrence et l’abordabilité dans le domaine des télécommunications est l’une de mes principales priorités. Cette position n’a pas changé», a commenté M. Champagne.

Le plan de la fusion évaluée à 26 milliards $ prévoit présentement que Shaw céderait sa filiale de l’Ouest canadien Freedom Mobile à Québecor, qui ambitionne de faire de sa filiale Vidéotron un joueur national dans le domaine des télécommunications.

Le Tribunal de la concurrence a jugé, dans une décision rendue jeudi, que le plan de fusion et la cession de Freedom Mobile «n’auront vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence» dans le domaine des télécommunications au Canada.

Cette décision a déçu le Bureau de la concurrence qui compte faire appel du jugement.