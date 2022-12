La bonne année

C’est, pour reprendre les mots d’Émile Nelligan, poète oublié d’un peuple qui se meurt, un grand vaisseau taillé dans l’or massif.

Le nom de ce paquebot de luxe ?

Le Monde.

LES ENFANTS GÂTÉS

À la dernière heure du dernier jour du dernier mois, les Occidentaux se réunissent sur le pont pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année.

Mais le cœur n’est pas à la fête, malgré le champagne qui coule à flots.

D’abord, les milléniaux sanglotent, car l’invitation pour le cocktail n’était pas rédigée en écriture inclusive.

Ensuite, les enfants et leurs parents sont dans tous leurs états, car une panne d’internet les obligera à se parler pendant le souper.

« Qu’est-ce qu’on va se dire, de crier une mère désespérée ? Ça fait six ans qu’on ne s’est pas parlé, je ne me souviens même pas du prénom de mon petit dernier ! »

D’ajouter le petit dernier en question : « Fuck, genre, tsé, WTF, OMG, quel fail, LOL, BRB ! »

Enfin, isolés dans leur cabine, les vieux demandent qu’on vienne changer leurs couches, mais personne ne les entend, car des cantiques de Noël qui vantent les louanges du petit Jésus jouent à tue-tête (c’est d’ailleurs pourquoi on avait mis le son au maximum).

À minuit, une pluie de confettis tombera sur ces enfants gâtés, pendant qu’une star de Hollywood, portant un magnifique un t-shirt Tom Ford à l’effigie du président de l’Ukraine, descendra de son hélicoptère privé pour leur souhaiter une année sobre, écologique et socialement responsable.

Avant de remonter dans son bolide ailé et de s’envoler vers Sao Paulo, où la vedette présentera sa première réalisation : un documentaire-choc sur la simplicité volontaire.

DANS LA CALE

Tout le monde broie du noir, donc ?

Non.

Car dans la cale, c’est la fête.

Des ouvriers russes et chinois affûtent en effet leurs armes en attente du Grand Soir où ils prendront – enfin ! – la direction du paquebot.

De dire leurs leaders Xi et Vladimir (ou est-ce Vladimir et Xi ?) : « Observez les Occidentaux se dandiner sur le pont et regardez les leaders qu’ils se sont donnés, ces dernières années : un comédien qui joue à être premier ministre au Canada, un technocrate qui s’écoute parler en France, et aux États-Unis, un bouffon qui ne cesse d’attaquer les institutions démocratiques de son propre pays, suivi d’un octogénaire quasi sénile.

« On vous le dit, les amis : le fruit sera bientôt mûr. Il suffira alors d’une brève secousse pour qu’on devienne les rois du Monde... »

SUR TERRE, SUR MER ET DANS LES AIRS

Dans Sans filtre, la comédie noire qui a remporté la Palme d’Or à Cannes cet été, le cinéaste suédois Ruben Ostlund compare l’Occident à un bateau de croisière rempli de bourgeois décadents.

Dans Les Amants passagers, le réalisateur espagnol Pedro Almodovar compare l’Occident à un avion où les passagers de première classe chassent l’ennui en organisant des orgies.

Et dans Le transperceneige, le cinéaste nord-coréen Bong Joon-ho compare l’Occident à un train où les pauvres crèvent de faim et les riches s’empiffrent.

Il est minuit moins cinq.

Bientôt, nous échangerons nos meilleurs vœux.

Suis-je seul à ressentir une certaine angoisse face à l’année qui vient ?