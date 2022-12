La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 250 millions de dollars dans BMO

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en bourse.

Des fonds qui aideront la banque à faire une acquisition aux É.-U.

Photo tirée de Twitter, @BMO

La Caisse de dépôt et placement a acheté pour 250 millions de dollars d’actions de la Banque de Montréal dans le cadre d’une émission de titres conclue il y a une dizaine de jours. BMO a recueilli 2,6 milliards de dollars en tout dans le cadre de cette opération qui l’aidera à réaliser l’acquisition de Bank of the West. La Banque de Montréal déboursera 16,3 milliards de dollars américains (environ 22,1 milliards de dollars canadiens) pour mettre la main sur cette institution de San Francisco qui appartient au groupe français BNP Paribas. Avant la transaction, la Caisse détenait déjà une participation de quelque 400 millions de dollars dans BMO.

Joli profit pour un patron de BRP

Photo tirée du site web de BRP

Le président de la division des sports motorisés chez Bombardier Produits récréatifs (BRP), Sandy Scullion, a réalisé un gain de près de 1,4 million de dollars en exerçant des options d’achat d’actions de la multinationale de Valcourt, à la mi-décembre. Se négociant actuellement aux alentours de 100 $, le titre de BRP a oscillé entre 74 $ et 114 $ pendant l’année.

Il achète du Dynacor

Photo tirée du site web de PC Group

Philippe Chave, qui siège au conseil d’administration de Dynacor depuis 2020, a acheté pour 350 000 dollars d’actions de l’entreprise minière québécoise la semaine dernière. Dynacor produit de l’or au Pérou à partir de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. M. Chave est le co-PDG de la société suisse PX Group, un partenaire d’affaires et actionnaire de Dynacor.

Fusion dans l’industrie du camionnage

Photo tirée de la page Facebook d’Express Mondor

Express Mondor de Lanoraie a récemment annoncé l’acquisition de Transport W.J. Deans de Delson pour une somme non divulguée. Dans le cadre de la transaction, Banque Nationale Placements privés et Desjardins Capital sont devenues actionnaires minoritaires de Mondor, qui fait désormais partie des plus grands groupes de transport de marchandises par remorques ouvertes au Canada.

Il vend du Lassonde

Photo tirée du site web de Lassonde

Un administrateur d’Industries Lassonde, Michel Simard, a vendu pour plus de 60 000 $ d’actions du fabricant de produits alimentaires de Rougemont, la semaine dernière. Le titre de Lassonde est récemment passé sous la barre des 100 $, un plancher qu’il n’avait pas touché depuis 2013. La valeur boursière de l’entreprise a reculé de plus de 30 % en 2022.

Elle investit dans CAE

Photo tirée du site web de la CIBC

Mary Lou Maher, qui fait partie du conseil de CAE depuis l’an dernier, a acquis pour un peu plus de 50 000 dollars d’actions de l’entreprise montréalaise de simulation et de formation, la semaine dernière. Ancienne associée du cabinet comptable KPMG à Toronto, Mme Maher est également administratrice de la Banque CIBC. Le titre de CAE a perdu plus de 20 % de sa valeur cette année.