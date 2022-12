La carrière de Benoit McGinnis en cinq photos souvenirs

Rôle marquant

Photo d'archives

Le look du chanteur populaire Jean-Sébastien que le comédien interprétait dans la série créée par Richard Blaimert à Radio-Canada en 2006, Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Il jouait ce personnage aux côtés d’Éric Bernier et de Suzanne Clément, la directrice d’une agence artistique. Dès lors, Benoit devient l’un des préférés du petit écran.

Plateau cinéma

Photo d'archives

Il y a près de 15 ans, sur le plateau de tournage du film Le banquet, troisième long métrage de Sébastien Rose avec qui Benoit McGinnis avait également travaillé sur La vie avec mon père. Dans ce film, le comédien de 29 ans interprète le rôle d’un élève entêté aux côtés d’un prof de cinéma (Alexis Martin), rôle qui lui a valu une nomination aux prix Génie canadiens.

Les planches

Photo d'archives

Le comédien dans la peau d’Aramis, entouré d’Éric Bruneau, Philippe Thibault-Denis et Guillaume Cyr, dans la pièce Les trois mousquetaires, adaptation du roman de Dumas, présentée au TNM il y a sept ans. Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 2001, Benoit a joué dans rien de moins qu’une quarantaine de pièces de théâtre.

Comédie musicale

Photo d'archives

En 2017, Benoit McGinnis interprétait avec brio le rôle du journaliste à potins Marcel Gérard, caricature de Michel Girouard, dans Demain matin Montréal m’attend. René Richard Cyr revisitait la comédie musicale culte de Michel Tremblay créée en 1970, et la nouvelle version a remporté l’année suivante le prix du Spectacle de l’année au gala de l’ADISQ.

Bouleversant

Photo d'archives

Aux côtés de David Boutin (derrière), il y a quelques années au Rideau Vert, le comédien relevait l’exploit de jouer le difficile rôle de John Merrick, surnommé « L’homme éléphant » à cause de son apparence physique difforme. Son remarquable jeu, sans l’appui de prothèses, masque ou maquillage, lui a valu les éloges de la critique.

▶ Benoit McGinnis est la star du théâtre musical culte de Broadway, Hedwig et le pouce en furie, présenté au Studio TD de Montréal, dès le 26 janvier, suivi d’une tournée à travers le Québec, dans la peau de la flamboyante chanteuse allemande qui par amour a subi un changement de sexe lui permettant de quitter l’Europe de l’Est avec son soldat américain. Entouré de quatre musiciens et une choriste. Adaptation et mise en scène de René Richard Cyr, direction musicale d’André Papanicolaou. Voir hedwigetlepoucenfurie.ca.

▶ Dans la série Alertes, le comédien incarne désormais Frédéric Lamontagne, un enquêteur dérangeant, aux côtés des Guy Jodoin et Sophie Prégent. Les lundis 21 h à TVA ou sur TVA+.

▶ Benoit coanime avec Sophie Fouron le magazine d’actualité culturelle Retour vers la culture. Les vendredis 22 h sur ARTV, en rediffusion, et sur icitou.tv.

▶ On verra le comédien dans la peau d’un animateur de pastorale dans la série Les yeux fermés, aux côtés de Magalie Lépine-Blondeau. En avril sur icitou.tv Extra.