L’année du 2e Connor

Depuis Sidney Crosby, aucun joueur n’a suscité autant la convoitise que le jeune Connor Bedard. Avec son repêchage et ses débuts dans la LNH, l’attaquant risque d’être le point de mire de l’année 2023. Toutefois, avec la vente des Sénateurs, la magie de Connor McDavid qui semble inépuisable et des équipes qu’on n’attendait pas au sommet cette saison, l’action ne manquera pas dans la LNH.

Les 12 prochains mois s’annoncent aussi excitants pour les joueurs qui auront l’occasion d’atteindre de nouveaux plateaux. La course aux séries sera encore intéressante à surveiller, alors que le Kraken de Seattle pourrait participer aux séries dès sa deuxième année d’existence.

Le repêchage de la LNH sera aussi un moment fort. Connor Bedard devrait être sélectionné au premier rang d’une cuvée prometteuse. Voici cinq questions auxquelles nous aurons des réponses dans la prochaine année.

QUELLE ÉQUIPE VA REMPORTER LE DERBY CONNOR BEDARD ?

Photo Agence QMI, Dale Preston

Avec la loterie, les équipes ne peuvent plus perdre des matchs de façon intentionnelle. Au moment d’écrire ces lignes, quatre formations sont en lutte pour la dernière place dans la LNH. Cependant, rien ne garantit qu’elles pourront sélectionner Connor Bedard en juin prochain. Celle qui aura la chance de repêcher l’attaquant des Pats de Regina sera en voiture.

QUI SERONT LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DES SÉNATEURS ?

Photo d'archives AFP

Le processus de vente est en marche depuis quelques semaines. La demande est forte et plusieurs groupes d’investisseurs ont démontré de l’intérêt envers l’équipe de la capitale nationale. Il faudra également surveiller le dossier du nouvel aréna qui piétine depuis plusieurs années. Avec de nouveaux propriétaires en place, il faut s’attendre à ce que ça bouge.

EST-CE QUE CONNOR MCDAVID VA REMPORTER UN AUTRE CHAMPIONNAT DES MARQUEURS ?

Photo d'archives AFP

À moins d’une blessure majeure, l’attaquant des Oilers se dirige vers une autre saison de 100 points et un autre trophée Hart. Il est encore dominant sur la patinoire avec Leon Draisaitl. Pour le trophée Maurice-Richard, il pourrait avoir de la compétition de la part de Jason Robertson, des Stars de Dallas.

EST-CE QUE LES BRUINS DE BOSTON ET LES DEVILS DU NEW JERSEY POURRONT MAINTENIR LEUR RYTHME DE CROISIÈRE ?

Photo d'archives AFP

Les deux formations connaissent un excellent début de saison. Les Bruins et les Devils ont assez de profondeur pour maintenir leur cadence. Ils ne sont pas à l’abri d’un creux de vague à un certain moment, mais ce ne sera pas assez pour leur faire rater les séries. Ils sont bien dirigés et leur leadership à l’interne est solide. Ils seront à surveiller lors des prochaines séries.

EST-CE QUE L’AVALANCHE POURRA RÉPÉTER SON EXPLOIT ?

Photo d'archives AFP

Ça ne sera pas facile pour la bande à Jared Bednar, même si elle peut compter sur deux grands meneurs comme Nathan MacKinnon et Cale Makar. Gagner la coupe Stanley deux années de suite, c’est un exploit en raison du plafond salarial et de la parité dans la LNH. Il faut s’attendre à ce que l’Avalanche défende chèrement son titre.

Des plateaux à surveiller

MATCHS

1000 : Kris Letang (il est à 970)

BUTS

500 : Steven Stamkos (il est à 497)

AIDES

600 : Patrice Bergeron (il est à 597)

POINTS

1500 : Sidney Crosby (il est à 1452)

1000 : Claude Giroux (il est à 954)

800 : Connor McDavid (il est à 764)

700 : Nathan MacKinnon (il est à 682)

VICTOIRES

300 : Andrei Vasilevskiy (il est à 244)