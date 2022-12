Cinq questions à Josée Beaudoin, la soeur de France, coproductrice au contenu d’En direct de l’univers

Chaque samedi soir, France Beaudoin nous convie à une grande fête. À l’occasion du Nouvel An et pour une 11e fois, son équipe et elle nous ont préparé un méga party avec des invités kidnappés dont les noms sont soigneusement gardés secrets.

Photo fournie par Josée Beaudoin

Aux premières loges, Josée Beaudoin, coproductrice au contenu de l’événement (avec Raphaëlle Leblanc Palmieri), attache les ficelles pour créer un rendez-vous rassembleur. D’abord rédactrice publicitaire et scriptrice d’événements spéciaux, Josée a fait le saut en télé à la demande de sa sœur. Autant elles se complètent, autant elles sont animées par la même humilité, la même géné-rosité, le même désir de faire plaisir et de travailler en collectivité pour que tous puissent briller.

En direct de l’univers est une référence en variétés. Comment arrivez--vous à vous renouveler depuis toutes ces années?

Nous sommes tous drivés par un concept fort qui nous surpasse. Nous sommes transportés par la chanson et bien honnêtement, nous n’avons pas besoin de nous renouveler. Il suffit de lire ce que partagent les personnalités lorsqu’on leur envoie le questionnaire. On entre tout simplement dans leur univers. Rien n’est forcé. Nous sommes le véhicule de ce qu’ils ont partagé.

Combien de temps prenez-vous pour bâtir le contenu d’une émission?

Ça varie beaucoup. Nous recevons 25 invités dans une saison. Une douzaine d’entre eux reçoivent leur questionnaire en avril. On fait un blitz de préentrevues en mai-juin. On essaie toujours qu’au moins un ou deux de leurs coups de cœur soient disponibles. C’est tout un casse-tête. Il y a toujours des deuils à faire, des contraintes de création. Les chanteurs internationaux doivent être bookés d’avance. Parfois, des chansons se recoupent d’un invité à l’autre, mais si elle est significative, pourquoi se priver ? On se dit à la blague : ça va au mérite ! Il y a toujours une façon différente de la présenter, que ce soit intégralement ou dans un medley, qu’elles soient associées à un mariage, à une amitié. Elle change selon la personne qui l’interprète aussi. On fait toujours une mise à jour parce qu’un univers musical est évolutif. Même à une semaine d’avis ! On se garde aussi des trous pour réagir à l’air du temps. Stéphane Fallu en est un bon exemple. Nous avons monté son univers en trois semaines et demie. On travaille donc toujours sur trois ou quatre émissions en même temps, à des niveaux différents.

Dans le cas de l’émission spéciale du jour de l’An, comment arrivez-vous à garder secret le nom des invités?

Ce sont des gens qui ont tous eu leur univers régulier, donc nous les connaissons, nous partons avec une base et on leur fait parfois passer une fausse préentrevue sous un faux prétexte. Notre but est que ce soit le fun de syntoniser le rendez-vous. On sait qu’il y aura de la chimie entre chacun et qu’ils vont faire lever le party. Le contenu de cette émission vient encore des invités. Il part d’une étincelle ou d’un événement qui les a remués. L’histoire de l’un devient souvent universelle.

Il y a un beau mélange des genres. Et l’émission rallie les générations. À quoi attribuez-vous ça?

C’est conditionné par l’âge de nos invités qui varie. Une chanson évoque souvent un souvenir commun aux parents, grands-parents et enfants. On dirait que les gens qui regardent l’émission sont ouverts à faire des découvertes parce qu’elles se font à travers les yeux d’un invité qu’ils aiment. C’est comme une recommandation d’un ami. Christine Morency nous a amené autant dans l’opéra que la chanson créole, Lise Dion nous a fait connaître Dave Fenley, on a pu voir qu’Isabelle Boulay aime Dee Snider (Twisted Sister) et Diane Juster a accepté de chanter pour sa grande amie Dominique Michel. On se demande souvent nous-mêmes ce que nous sommes en train de vivre!

Vous avez tenu le phare pendant la pandémie, malgré des changements de dernière minute et l’actualité. Quand on est en direct, comment est-ce possible de s’adapter?

Nous sommes une équipe soudée. La pandémie nous a permis de nous ouvrir à d’autres façons de faire. Si un artiste ne peut se déplacer ou si un lieu est significatif pour l’invité, on peut s’y rendre, comme ce fut le cas du balcon du théâtre où Sandrine Bisson rentrait en cachette pour voir Marina Orsini dans Grease. Comme productrice au contenu, je partage la tâche avec Raphaëlle [Leblanc Palmieri], Marie-Claude Lévesque [en saison régulière] et France [Beaudoin]. Ça multiplie le fun et divise la pression. Toute l’équipe de tous les départements travaille vraiment fort et demeure sur le qui-vive. Il n’y a pas de hiérarchie. C’est vraiment un trip de gang.