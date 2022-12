Voici les albums étrangers les plus attendus en 2023

De grands noms mettront un terme à de longs silences musicaux, d’autres vedettes voudront confirmer leur place au firmament du rock : voici les albums étrangers qu’on a hâte d’entendre au cours des prochains mois.

Måneskin

Photo d’archives, AFP

Rush, 20 janvier

Les sauveurs du rock sont-ils italiens? Les vainqueurs de l’Eurovision 2021 sont déjà des bêtes de scène. S’il faut que leur nouvel album soit à la hauteur, le monde leur appartiendra.

Shania Twain

Photo d’archives, Getty Images/AFP

Queen of Me, 3 février

La vedette canadienne de la country pop n’est pas une assidue des studios. Queen of Me ne sera que le sixième album d’une carrière amorcée en 1993, ce qui lui confère un caractère événementiel.

Paramore

This Is Why, 10 février

Maintenant que les membres du trio américain ont pu vaquer à leurs propres projets, c’est le moment de réanimer Paramore. Bonne nouvelle : les deux premiers extraits sont emballants.

P!nk

Trustfall, 17 février

La téméraire chanteuse s’est inspirée de moments difficiles qu’elle a traversés pour créer, selon ses mots, « le meilleur album que j’ai jamais fait ». C’est ce qu’on appelle mettre la barre haut.

Gorillaz

Photo d’archives, AFP

Cracker Island, 24 février

Reconnu pour savoir bien s’entourer, Damon Albarn a cette fois fait appel à Stevie Nicks, Tame Impala, Bad Bunny et Beck pour cette nouvelle aventure prometteuse de son vrai-faux groupe virtuel.

Lana Del Rey

Photo d’archives, AFP

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean BLVD, 10 mars

La vaporeuse et mélancolique pièce-titre annonce une Lana Del Rey fidèle à ses racines musicales. Dans un monde où tout semble foutre le camp, ce genre de réconfort est plus que bienvenu.

Metallica

Photo d’archives, AFP

72 Seasons, 14 avril

Comme si l’époque du Black Album n’était vraiment qu’une parenthèse dans son parcours, Metallica annonce son retour avec un extrait, Lux Æterna, qui nous ramène de nouveau au son thrash de ses débuts.

Depeche Mode

Memento Mori, date à confirmer

Les rois de la synth-pop pourront-ils se remettre de la mort d’Andy Fletcher ? La réponse viendra à la parution du 15e album studio de Depeche Mode, quelque part en mars.

Jennifer Lopez

This Is Me... Now, date à confirmer

Ses retrouvailles avec Ben Affleck auraient inspiré JLo, qui lancera un premier album depuis A.K.A., en 2014. À l’instar de Depeche Mode, aucun extrait n’a encore été dévoilé.

Rihanna

Photo d’archives, AFP

Titre et date à confirmer

Aucune parution en 2023 n’est plus attendue que ce fameux neuvième album (R9 pour les intimes) qui se laisse désirer depuis sept ans. En chantant Lift Me Up sur la bande sonore du film Black Panther : Wakanda Forever, Rihanna n’a fait que tester encore plus la patience de ses fervents admirateurs.

Et les autres

Nous devrions aussi découvrir leurs nouvelles créations en 2023 : Grimes, Dua Lipa, Cardi B, Phoebe Bridgers, Selena Gomez, Blink-182 et Avenged Sevenfold.