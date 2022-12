Voici les artistes étrangers à voir sur scène au Québec en 2023

Après n’avoir pu jouer au pays durant deux ans, en raison des restrictions sanitaires, les artistes étrangers ont commencé à revenir nous voir. Et l’année 2023 risque d’être foisonnante en ce sens avec le passage de Muse, Depeche Mode et Blink-182, pour ne nommer que ceux-là.

DAMSO

Photo AFP

L’été dernier, le rappeur belgo-congolais avait dû annuler sa prestation à Osheaga, ce qui en avait déçu plus d’un. Le voici qui se reprend avec trois concerts au Québec : le 27 janvier au Centre Vidéotron de Québec, et les 28 et 29 janvier à la Place Bell de Laval.

VANCE JOY

Photo fournie par Justin Bettman

Propulsé par le succès de son tube Riptide, en 2013, l’artiste australien est venu nous voir au Québec pas moins de neuf fois depuis!

Alors que son dernier passage, au Centre Bell en 2018, avait attiré un peu plus de 6000 personnes, le musicien a décidé cette fois-ci, à juste titre, de s’offrir deux MTelus de Montréal, les 10 et 11 février.

JOURNEY & TOTO

Photo AFP

Les amateurs de musique rock des années 1980 seront servis avec ce combo des plus nostalgiques. Pour fêter ses 50 ans de carrière, Journey a mis sur pied son Freedom Tour 2023 et a invité le groupe Toto et son succès Africa à l’accompagner.

Le 8 mars au Centre Bell, et le 9 mars au Centre Vidéotron.

MUSE

Photo Didier Debusschère

Groupe chouchou des Québécois, Muse ne rate jamais un passage chez nous lors d’une nouvelle tournée. Cette fois-ci, ce sont quatre concerts au Québec que les Britanniques feront en mars, eux qui viendront présenter les compositions de Will of the People, paru en août 2022.

Les 11 et 12 mars, au Centre Vidéotron, ainsi que les 14 et 15 mars au Centre Bell.

DEPECHE MODE

Photo d'archives, Martin Chevalier

Même si le groupe a perdu en mai dernier l’un de ses trois membres fondateurs, avec le décès du claviériste Andy Fletcher, Depeche Mode a annoncé sa première tournée en cinq ans. Dave Gahan et Martin Gore viendront au Centre Vidéotron (le 9 avril) et au Centre Bell (le 12 avril).

ANGÈLE

Photo d’archives, fournie par Bertand Exertier

La chanteuse belge connaît un très beau succès depuis déjà quelques années. Et ce sont trois concerts en aréna qu’elle fera au Québec, après un premier passage fructueux au Centre Bell en décembre 2019. Cette fois-ci, Angèle jouera au Centre Vidéotron (le 27 avril) et deux soirs au Centre Bell (les 29 et 30 avril).

LIZZO

Photo fournie par Getty Images, Leon Bennett

Le premier rendez-vous de l’artiste de Detroit avec ses fans de Montréal n’a jamais pu avoir lieu. En effet, Lizzo faisait partie des trois têtes d’affiche annoncées au festival Osheaga dans l’édition 2020, annulée par la pandémie. Près de trois ans plus tard, le 4 mai, elle pourra enfin se reprendre avec un concert au Centre Bell.

BLINK-182

Photo d’archives, fournie par Jack Boland

C’est en grande pompe que le célèbre trio punk-rock californien a annoncé son retour, il y a quelques mois. Pour la première fois en huit ans, Tom DeLonge retrouvera Mark Hoppus et Travis Barker dans une tournée qui a fait les manchettes pour ses billets extrêmement chers.

SHANIA TWAIN

Photo d’archives, Simon Clark

Toujours très aimée des Québécois, reviendra nous voir avec une nouvelle tournée pour son album Queen of Me, qui sortira au début février. La populaire chanteuse country canadienne sera au Centre Vidéotron (le 17 juin) et au Centre Bell (le 18 juin).

BILLIE EILISH

Photo fournie par Osheaga

La pandémie a frustré bien des amateurs québécois de la chanteuse pop. D’abord prévu pour le 15 février 2022 au Centre Bell, le concert de l’artiste de 20 ans avait d’abord été reporté puis annulé. Cette fois-ci, c’est dans le cadre d’Osheaga que Billie Eilish reviendra nous voir, elle qui sera l’une des trois têtes d’affiche du Festival, du 4 au 6 août, avec Kendrick Lamar et Rüfüs du Sol.