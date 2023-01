Pannes prolongées: les génératrices de plus en plus convoitées

Depuis le passage de la tempête qui a laissé plusieurs clients d’Hydro-Québec sans courant, les détaillants constatent une hausse remarquable des ventes de génératrices.

• À lire aussi: Météo au Québec: encore de la pluie et toujours des pannes

Un commerçant rencontré par TVA Nouvelles raconte avoir vendu plus d’une vingtaine de génératrices, ce qui représente des milliers de dollars en ventes.

TVA Nouvelles

Les génératrices à essence entre 3500 et 4000W sont les plus convoitées par les clients.

Toutefois, les imposantes génératrices de 10000W sont de plus en plus recherchées.

«Le monde, ce qui me demande le plus, c’est les 10000W, parce qu’ils veulent être plus autonomes lorsque des bris d’électricité arrivent comme ceux de la semaine dernière (...)», affirme Bernard Tremblay de chez BMR Achille Tremblay et Fils.

Robert Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, explique ce que les clients doivent savoir avant de procéder à l’achat d’un générateur.

«L’enveloppe [d’un générateur] est bien importante. Deuxièmement, la garantie, on peut s’apercevoir que ça varie quand même beaucoup d’un appareil à l’autre. Troisièmement, il y a le logo de la CSA [Canadian Standards Association]. Il y a des produits qu’on peut trouver sur le marché (mais qui n’ont pas le logo)», a-t-il expliqué.

Après avoir passé plus d’une semaine dans le noir, plusieurs citoyens ne veulent plus revivre le calvaire des derniers jours et préfèrent s’équiper en conséquence.

«Ça va me dépanner si un jour je finis par manquer de l’électricité», s’est exclamé un homme.