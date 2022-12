Mouchetée: expérience ultime

L’omble de fontaine indigène anime les rêves de plusieurs adeptes désireux de battre leur propre record.

Peu de manieurs de canne peuvent se vanter d’avoir franchi la barre du « un kilo ». Dans bien des secteurs, la génétique locale fait en sorte qu’on retrouve à ces endroits des poissons de taille moyenne ou petite.

Pour certains, une mouchetée de plus de 1,5 kilo, c’est totalement impossible. Il s’agit inévitablement de propos mensongers, et les photos sont assurément truquées ou « Photoshopées » comme ils le disent si bien.

Première expérience

En 2000, Louis Laurin fait l’acquisition de la pourvoirie Mabec.

Il était impatient de recevoir ses premiers clients, un groupe de 10 passionnés qui arrivait dans un avion sur flotte de type Beaver. À cette époque, les invités avaient le droit de conserver 20 spécimens pour consommation.

« À la fin de la semaine, j’ai dû appeler un deuxième avion, juste pour transporter les 200 poissons de ma clientèle, qui pesaient entre 4 et 5 livres », explique M. Laurin.

Parlons poissons

À 85 kilomètres au nord-est de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, on retrouve le bassin hydrographique de la rivière Manitou.

Sur un tronçon navigable de plus de 100 km, on découvre des ombles de fontaine issus d’une génétique de poissons-trophées. Cet éden prend sa source dans les rivières Manitou et Lavaivre et se jette dans le golfe du Saint-Laurent.

Selon les registres des guides expérimentés, 100 % des captures dépassent le cap des 2 livres, 90 % celui des 3 livres, 30 % celui des 4 livres et 15 % celui des 5 livres.

Chaque année, on y déjoue cinq monstres de plus de 6 livres et un ou deux de plus de 7 livres.

Le record de tous les temps pesait 9,2 livres. Au fil des temps, j’y ai personnellement capturé trois poissons de plus de 5 livres.

Malgré la très grande réussite au niveau des captures, les témoignages et la joie des invités, les photos, Louis Laurin a dû se résoudre, même si la vérité est tout autre, à indiquer sur son pamphlet publicitaire et sur son site qu’on y attrapait des spécimens d’un poids moyen d’un kilo pour calmer les ardeurs de certains internautes mal informés, malintentionnés, et de certains pourvoyeurs envieux.

Mon expérience

J’ai eu l’opportunité de me rendre dans ce beau coin de pays, du 10 au 13 juin dernier.

En fait, l’excursion n’a débuté que le 11 juin en matinée, car les conditions météorologiques étaient si austères qu’aucun hélicoptère n’osait affronter les cieux.

Un peu amers d’avoir perdu une journée, nous arrivons sur place le 11 juin au matin et nous rencontrons Serge Raymond et son fils Stéphane qui s’apprêtaient à repartir.

Ces derniers étaient aux anges, car ils avaient tous les deux capturé des trophées de plus de 6 livres.

Nous commençons notre pêche vers 10 h. À midi, mon partenaire et moi avions déjoué cinq mouchetées avec des jigs blanches et une demi-douzaine avec des cuillères Nipigon.

Neuf de nos captures pesaient de 2 à 3 livres et 2 de celles-ci franchissaient la barre des 3 livres. En après-midi, j’ai longuement bataillé une ogresse de 4 1⁄4 livres et quatre autres de plus de 3 livres. Mon compagnon, Benoît Charbonneau, a lui aussi obtenu des résultats similaires.

Le lendemain, nous avons intercepté une vingtaine de mouchetées pesant jusqu’à 4 1⁄4 livres.

Gestion

Pour maintenir cette incroyable population de poissons en santé et pour garantir une qualité de pêche toujours aussi spectaculaire, Louis Laurin impose un quota de cinq ombles.

À son arrivée, le pêcheur reçoit quatre attaches autobloquantes. Elles lui permettront de bien identifier les poissons de moins de 3 livres qu’il souhaite conserver. Un autre tie wrap, plus long, pourra être apposé sur un omble pesant au-delà de 3 livres.

Pour faciliter la graciation, on vous demande d’écraser les ardillons et de n’utiliser que des hameçons simples.

Il est possible d’opter pour un forfait américain de type tout inclus avec chef cuisinier et guide au lac Manitou. Un maximum de 12 convives peut y prendre part.

Mis à part ce forfait proposé aux mieux nantis, sachez qu’un forfait européen au lac des Eudistes ou au Brézel est également proposé.

Pour une somme avoisinant les 1700 $ par personne, un total de douze adeptes peut se rendre sur place en hélicoptère, séjourner dans un chalet trois étoiles et utiliser une chaloupe et un moteur, avec l’essence incluse.

Parlons pêche

Au printemps, l’activité de prélèvement se déroule sur le lac. Il est alors astucieux d’exploiter les divers affluents qui apportent de la nourriture et de l’oxygène en abondance.

À partir du mois d’août, les mouchetées se dirigent vers les eaux de la rivière. À ce moment, on tentera sa chance à proximité des affluents et des retours de courant.

La majorité des techniques traditionnelles fonctionnent très bien, tout comme la pêche à la dandinette, au poisson-nageur, à la cuillère sans ver, à la mouche, etc.

Destination

Pour accéder à ce paradis de pêche, les visiteurs peuvent se rendre à Sept-Îles en véhicule.

Pour les Montréalais, il s’agit d’une balade de 950 km. Il est également possible d’opter pour un vol commercial. Jusqu’à l’an dernier, la clientèle se rendait à la base d’hydravion de Sept-Îles.

Pour 2023, changement important au niveau du transport. Les pêcheurs montent maintenant à bord d’un hélicoptère VIP Astar 350 B2, cinq places, de Mustang Hélicoptères pour un trajet d’environ 30 minutes.

« Les clients adorent la plus-value de ce type de vol VIP fort confortable qui est moins affecté par les mauvaises conditions météorologiques », explique Louis Laurin.

Une fois arrivé, tout un chacun a la chance de croiser le fer avec des poissons-trophées.