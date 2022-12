Nouveau livre: «Le sommeil devrait être quelque chose de simple et naturel»

Une bonne nuit de sommeil est indispensable pour récupérer et bien fonctionner durant la journée. Néanmoins, souvent en raison du stress ou de divers problèmes d’anxiété, on peut avoir des troubles du sommeil. Dans son livre, l’auteure Julie Wright propose plusieurs solutions naturelles afin d’améliorer la qualité de son sommeil ou de vaincre l’insomnie.

Rien de plus frustrant que d’avoir du mal à s’endormir, et ce, même lorsque l’on est fatigué. Qu’il s’agisse d’un problème ponctuel ou récurrent, il sera difficile de se concentrer et de bien fonctionner le lendemain. Les nuits trop courtes, surtout à long terme, engendrent malheureusement de nombreux problèmes de santé.

Plusieurs études indiquent que plus du tiers des adultes au pays ne dormiraient pas suffisamment.

«Les principaux facteurs environnementaux qui influencent notre sommeil sont la lumière, la température, le confort et le niveau de bruit», explique Julie Wright, fondatrice de WeSleep.

Il est important d’apprendre à bien se connaître et comprendre ses besoins en matière de sommeil. Nos prédispositions en ce qui concerne le sommeil ne sont pas toutes les mêmes. En principe, lorsque l’on ressent de la fatigue, c’est sans doute le moment d’aller dormir et non de combattre la fatigue.

«Le sommeil devrait être quelque chose de simple et naturel», explique l’auteure. Malheureusement, si au moment d’aller au lit, on songe à tous nos ennuis, cela n’arrangera rien puisque les pensées peuvent nous mettre sous pression. «Il importe donc de traiter ses pensées difficiles avant le coucher afin de pouvoir s’endormir l’esprit tranquille», affirme Julie Wright.

Routine d’apaisement

Elle propose de tenir un journal personnel avec ses pensées, ses inquiétudes et réflexions durant la journée ou plusieurs heures avant de se coucher. Ainsi, lorsque vient le moment de dormir, on lâche prise sur ses soucis et en principe, le sommeil viendra. Diverses techniques de relaxation par la respiration ainsi qu’une routine d’apaisement, bain chaud, acupression ou automassage sont des outils salutaires pour se détendre et trouver le sommeil.

Outre le stress, les tablettes et les téléphones intelligents que l’on traîne avec soi, même dans la chambre à coucher, ne font qu’augmenter les problèmes d’insomnie.

«Les écrans numériques dégagent bien plus de lumière bleue que les ampoules fluorescentes et incandescentes, nous exposant à plus de lumière qu’il n’en faudrait», fait remarquer l’auteur.

«La lumière bleue le soir fait croire à notre cerveau qu’il fait encore jour, ce qui supprime, on le sait, la libération de mélatonine.»

On suggère également de consommer de l’alcool avec modération. Car même s’il s’agit d’un sédatif qui favorise la détente, il faut savoir qu’après trois ou quatre heures de sommeil, on sera réveillé à coup sûr, perturbant le sommeil paradoxal.

Le confort

«Une chambre bien ventilée et oxygénée est très importante pour la qualité du sommeil», ajoute Julie Wright.

On recommande d’ouvrir les fenêtres quelques minutes avant d’aller dormir pour permettre une bonne circulation d’air frais. Un humidificateur ou un déshumidificateur, selon le cas, est à envisager pour que l’air ne soit pas trop sec ou trop humide, ce qui peut affecter notre respiration et nous réveiller. Ceux qui surchauffent l’hiver la chambre à coucher se retrouvent souvent avec la bouche sèche, la peau sèche ou même des saignements de nez nocturnes, ce qui nuit au sommeil.

Un lit confortable et un matelas adéquat sont aussi des outils importants à considérer pour augmenter la qualité du sommeil.

Plusieurs autres conseils sont prodigués, dont la consommation de thé à base de plantes qui favorisent le sommeil.