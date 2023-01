Première place du groupe A: une première en 22 ans pour les Tchèques

La victoire du Canada contre la Suède a confirmé la première place du groupe A à la Tchéquie. Et ça faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. Très longtemps, même. Pour vous donner une idée : Tomas Plekanec faisait partie de l’équipe, et il avait 18 ans.

• À lire aussi: Mondial junior: une autre victoire des Suisses en fusillade

• À lire aussi: ÉCJ: Thomas Milic affrontera la Suède

C’était en 2001. Cette année-là, les Tchèques comptaient sur le joueur-vedette Pavel Brendl qui avait terminé au premier rang des pointeurs de la compétition avec 10 points en sept parties, menant la Tchéquie vers la conquête de la médaille d’or. Ils avaient alors battu la Finlande 2-1 en finale de ce tournoi présenté à Moscou, en Russie, et au cours duquel le Canada avait remporté la médaille de bronze.

Cette première place du groupe A pour la Tchéquie, se veut donc une première en 22 ans. Et tant qu’à en être là, aussi bien ne pas s’en satisfaire !

« Avant le début du tournoi, on voulait simplement atteindre les quarts de finale. C’était ça, notre but. Ceci étant dit, pour l’instant, nos quatre premiers matchs ne veulent rien dire. Il est encore trop tôt pour juger de notre jeu », a assuré avec prudence l’entraineur-chef des Tchèques, Radim Rulik.

« Ce n’est que la phase de groupe !, a renchéri le défenseur David Jiricek. La semaine prochaine sera très plaisante. »

EXPÉRIENCE

Il s’agit quand même de tout un contraste avec le dernier Mondial junior, présenté il y a quelques mois à peine, en août dernier à Edmonton. Les Tchèques avaient terminé la phase de groupe en quatrième place du groupe A, avec une fiche de 1-2-1. Ils avaient ensuite causé la surprise en quarts de finale en éliminant les États-Unis, avant de s’incliner face au Canada en demi-finale.

De cette édition d’août, 16 joueurs sont de retour.

« Cette expérience nous aide, assure le capitaine Stanislav Svozil. De plus, on se connait depuis quatre ou cinq ans et ça fait longtemps qu’on joue ensemble. Le dernier tournoi, durant l’été, ça ressemblait à un tournoi préparatoire parce que c’était nos premiers matchs de l’année. Maintenant, on arrive en ayant joué des matchs de saison donc ça va beaucoup mieux. »

Même son de cloche pour l’entraineur Rulik.

« Même moi, le tournoi ne l’an dernier m’a aidé parce que c’était ma première expérience avec l’équipe et la première fois que je côtoyais ce groupe de joueurs. De leur côté, c’est de l’expérience qui ne s’achète pas. Tu dois la vivre et ils l’ont fait. »

Les Tchèques affronteront la Suisse, quatrième du groupe B, en quarts de finale, lundi.