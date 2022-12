Que nous réserve 2023?

Après le choc pandémique, c’est un choc économique que nous avons collectivement commencé à subir en 2022. Et rien n’indique que cela ira en s’améliorant au détour de la nouvelle année.

En fait, c’est plutôt le contraire : préparez-vous à ce que les mauvaises nouvelles économiques — dont une très possible récession — se multiplient en 2023.

Voilà l’un des principaux constats du grand dossier de fin d’année que nous publions aujourd’hui et auquel les journalistes de toutes nos sections ont participé.

Un exercice d’envergure

En plus de cette réalité économique qui risque fort de marquer 2023, nos journalistes se sont prêtés à l’exercice de tenter de prédire à quoi ressemblera la nouvelle année dans une foule de secteurs d’activité.

Qu’est-ce qui pourrait et qu’est-ce qui devrait se passer, alors qu’on célèbre en tournant collectivement la dernière page du calendrier ?

Santé : qu’arrivera-t-il de la COVID-19 en 2023 ? Pourra-t-on enfin passer à autre chose ?

Science : l’année qui débute sera-t-elle vraiment celle où l’Inde détrônera la Chine au titre de pays le plus populeux de la planète ? Avec quelles conséquences ?)

Justice : quels procès retiendront l’attention en 2023 ?

Environnement : la nouvelle année marquera-t-elle un tournant en ce domaine ? Les dossiers environnementaux occuperont-ils le devant de l’actualité ?

Éducation : le réseau scolaire viendra-t-il enfin à bout de la pénurie de main-d’œuvre qui l’afflige ?

Politique : tant à Québec qu’à Ottawa, 2023 promet de nombreux rebondissements. D’ailleurs, Justin Trudeau sera-t-il tenté de plonger le pays dans des élections ?

Scène internationale : qu’arrivera-t-il du conflit en Ukraine ? Jusqu’où ira Vladimir Poutine ?

Spectacles : notre diva nationale, Céline Dion, remontera-t-elle sur scène cette année ?

Sports : à quoi peut-on s’attendre du Tricolore en 2023 ? Et Félix Auger-Aliassime parviendra-t-il à remporter un premier titre de Grand Chelem en carrière ?

Bref, ce sont toutes les sections du Journal qui participent à cet exercice qui n’a certes rien de scientifique, mais qui permet néanmoins d’anticiper ce qui nous attend au cours des prochains mois. En ce long congé, nous sommes convaincus que vous apprécierez prendre du temps pour lire ce dossier spécial de 30 pages.

Vous pourrez reconnaître facilement les pages qui le composent, à l’aide de la pastille « Que nous réserve 2023 » qu’elles affichent toutes.

Grands disparus

Comme c’est le cas à chaque fin d’année, nous profitons par ailleurs de cette dernière édition de 2022 pour souligner le départ des personnalités de tous les horizons qui nous ont quittés au cours des 12 derniers mois.

Bonne lecture et bonne année !

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef

Le Journal de Québec

Le réseau de l'éducation retient son souffle

Photo Adobe Stock

Que nous réserve 2023 en éducation ? Avec l’arrivée de Bernard Drainville à la tête du ministère de l’Éducation, plusieurs retiennent leur souffle, impatients de savoir quelles solutions seront mises en place pour rafistoler le réseau scolaire alors que l’éducation est censée être « la priorité des priorités » du gouvernement Legault.

Une année verte et occupée

Photo d'archives, Gary Gulash

Changements climatiques, perte de biodiversité, gaspillage alimentaire, pollution plastique, boom minier... En 2023, « les dossiers environnementaux vont prendre toute la place », résume Anne-Céline Guyon, chargée de projet climat chez Nature Québec. Alors que le temps presse pour la planète, voici quelques enjeux qui marqueront la prochaine année.

De gros défis attendent Trudeau

Photo d'archives, AFP

L’année 2023 promet son lot de défis pour les libéraux de Justin Trudeau. Face à un nouveau chef conservateur bagarreur, le premier ministre aura la difficile tâche de satisfaire les néo-démocrates de Jagmeet Singh, avec qui l’alliance semble tous les jours plus fragile qu’il n’y paraissait au départ. Les attaques viendront aussi des provinces, qui sont pour l’instant unies dans leur volonté d’obtenir une hausse importante des transferts en santé.

Que nous réserve 2023 à l'international?

Photo d'archives, AFP

De la guerre en Ukraine au décès de la Reine Elizabeth II, en passant par les Jeux olympiques d’hiver à Pékin et les nouvelles images de l’espace offertes par le télescope James Webb, l’année 2022 en a fait voir de toutes les couleurs sur la scène internationale. Voici ce que 2023 nous réserve aux quatre coins de la carte

Sept projets à surveiller en 2023 à Québec

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Après des années de planification, le projet de tramway deviendra plus concret pour les citoyens de Québec, avec le démarrage du chantier à l’été 2023.

Des procès qui seront sur toutes les lèvres

Illustration Adobe Stock

Malgré le sous-financement chronique de la justice, les tribunaux continueront d’entendre des causes en 2023, dont plusieurs auront un impact sur les Québécois ou feront assurément jaser. Le Journal vous en présente quelques-unes.

De gros chantiers à venir en santé

Photo d'archives, Agence QMI

D’énormes défis attendent le réseau de la santé en 2023. Durement ébranlé après près de trois ans de pandémie de COVID-19 et une grave pénurie de personnel, le gouvernement devra mettre les bouchées doubles, voire triples, pour redresser le réseau en piteux état. Freiner la crise dans les hôpitaux, négociations avec les infirmières, réformes et COVID-19... ce ne sont pas les grands chantiers qui manquent l’an prochain.

Temps forts pour la science

Illustration d'archives, AFP

Lancements de fusées vers des météorites et les lunes de Jupiter et mise en marche d’un nouveau télescope : la prochaine année scientifique sera encore une fois et surtout marquée par de nombreuses avancées dans le domaine de l’astronomie. Voici ce que le monde des sciences nous réserve en 2023.

Voici à quoi vous attendre en 2023 à l'Assemblée nationale

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Après une courte période d’échauffement cet automne, c’est à la rentrée parlementaire, le 31 janvier, que commencera la vraie partie pour le deuxième mandat du gouvernement Legault. Bien en selle avec une très forte majorité, il devra se battre sur plusieurs fronts pour éviter l’effondrement de plusieurs services essentiels déjà en lambeaux.

Cinq enjeux à surveiller en 2023

Photo d'archives, AFP

L’année 2023 pourrait être encore plus mouvementée que 2022. Cinq problèmes devraient en particulier retenir notre attention. Certains d’entre eux pourraient même dégénérer en Troisième Guerre mondiale.

Un ralentissement économique, le prix d'une inflation plus basse

Photo d'archives, Agence QMI

Conséquence de la lutte à l’inflation, l’économie du Québec, comme celle de nombreux pays, voguera vers une récession en 2023. Du moins, les probabilités sont évaluées à 75 % par les économistes d’iA Groupe financier.

Une récession qu'on espère modérée

Photo d'archives, Agence QMI

L’année 2022 a été ponctuée de chocs économiques multiples : la forte inflation, la guerre en Ukraine, les fortes hausses de taux d’intérêt, la débandade boursière, la chute marquée du marché des obligations, l’effondrement des cryptomonnaies, la flambée de l’essence, l’escalade du marché immobilier résidentiel...

Des conseils pour payer moins d'impôt dès le début de l'année

Illustration Fotolia

Vous aimeriez payer moins d’impôt lors de votre prochaine déclaration et maximiser les déductions auxquelles vous avez droit ? Suivez le guide.

Incertitudes culturelles

Photo d'archives, Agence QMI

Pour la première fois en trois ans, le monde des arts et de la culture peut regarder en avant sans craindre les effets pervers d’une nouvelle vague de COVID-19. Cette accalmie sanitaire ne signifie pas que nos artistes favoris sont sortis du bois et qu’il n’y aura pas de défis à surmonter en 2023, bien au contraire. En fait, quand on regarde dans notre boule de cristal culturelle, plusieurs interrogations apparaissent en ce début d’année.

Des pièces pour reconstruire le Canadien

Photo d'archives, AFP

Il y a une époque où la relève du Canadien n’avait rien de glorieux. Il y a eu de grands trous noirs avec des Jarred Tinordi, Nathan Beaulieu, Jacob De La Rose, Michael McCarron, Nikita Scherbak, Brett Lernout et Noah Juulsen comme principaux visages chez les espoirs.

10 coups sûrs pour les amateurs

Photo d'archives, AFP

Danger, danger, un circuit est annoncé... Avec Aaron Judge, Vladimir Guerrero fils et le Québécois Charles Leblanc en vedette, l’année 2023 s’annonce fort prometteuse dans le monde du baseball alors que les événements à venir dépassent largement le cadre des ligues majeures.

Une folle année pour le soccer canadien

Photo d'archives, AFP

L’action ne manquera pas en 2023 dans le monde effervescent du soccer canadien. On n’a d’ailleurs qu’à regarder dans notre cour pour s’en convaincre.

La guerre sur les verts

Photo Adobe stock

Les hostilités entre la PGA et LIV Golf sont loin d’être terminées. Comme un puits sans fond, le nouveau circuit distribue les millions pour piger dans la cour de la traditionnelle ligue, faisant naître des tensions qui se rendront jusque devant les tribunaux.

L'année des adieux de Patrick Roy?

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Patrick Roy restera-t-il avec les Remparts de Québec ou pas ? La LNH est-elle encore une option pour lui ? De toutes les questions qui seront probablement résolues en 2023, l’avenir de Roy est assurément celle qui fera couler le plus d’encre. À l’aube de la nouvelle année, on tente d’y voir plus clair.

2 québécois affamés

Photo d'archives, AFP

Les deux athlètes québécois les plus dominants sur la scène internationale actuellement tenteront d’ajouter à leur riche palmarès au cours des prochains mois. Le spécialiste des bosses Mikaël Kingsbury vise un troisième doublé au championnat mondial de ski acrobatique après ses sacres de 2019 et 2021 alors que le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil recherche un deuxième sacre consécutif au mondial qui sera disputé dans la Mecque de son sport à Heerenveen aux Pays-Bas.

L'année du 2e Connor

Photo Agence QMI, Dale Preston

Depuis Sidney Crosby, aucun joueur n’a suscité autant la convoitise que le jeune Connor Bedard. Avec son repêchage et ses débuts dans la LNH, l’attaquant risque d’être le point de mire de l’année 2023. Toutefois, avec la vente des Sénateurs, la magie de Connor McDavid qui semble inépuisable et des équipes qu’on n’attendait pas au sommet cette saison, l’action ne manquera pas dans la LNH.

