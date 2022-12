Que nous réserve 2023: des pièces pour reconstruire le Canadien

Il y a une époque où la relève du Canadien n’avait rien de glorieux. Il y a eu de grands trous noirs avec des Jarred Tinordi, Nathan Beaulieu, Jacob De La Rose, Michael McCarron, Nikita Scherbak, Brett Lernout et Noah Juulsen comme principaux visages chez les espoirs.

Mais avant même le changement de la garde chez les têtes dirigeantes, le CH avait rebâti sa banque d’espoirs avec plusieurs bons choix. L’époque n’est plus au désespoir, mais bien à l’espoir.

Cole Caufield, Juraj Slafkovsky, Kaiden Guhle, Arber Xhekaj et Jordan Harris ont déjà les deux patins à Montréal, mais ils seront aussi suivis par d’autres jeunes talentueux. On vous en présente onze.

Difficile à prédire

Pour cette saison 2022-2023, on prédisait encore un rendement catastrophique pour le Tricolore. Après l’obtention du premier choix au repêchage de 2022 avec Slafkovsky, Jeff Gorton et Kent Hughes plaçaient leurs billets pour un autre haut choix en 2023.

Connor Bedard et Adam Fantilli, deux canons de ce repêchage qu’on décrit comme très riche, faisaient déjà rêver les partisans.

Or, le CH semblait vouloir déjouer les pronostics en début de saison. Toutefois, en ne remportant qu’un seul de ses huit derniers matchs, il se dirige, comme convenu, dans une lutte pour une place de choix dans le boulier.

Gorton et Hughes ont déjà dit qu’ils ne dévieront pas de leur plan. Ils n’échangeront pas de gros choix ou des espoirs pour du renfort à court terme. Le rendement de l’équipe, au cours des dernières semaines, les confortera assurément dans leur désir de garder une vision à long terme. Et quand on pense au futur, il y a une autre carte importante dans la manche de l’équipe.

Le fameux choix des Panthers

Le CH n’a pas juste son choix de premier tour en 2023, mais aussi celui des Panthers de la Floride.

Bill Zito, le DG des Panthers, avait échangé son choix de premier tour en 2023 pour obtenir le défenseur Ben Chiarot. Et les Panthers n’ont pas protégé ce choix.

Advenant le cas où l’équipe floridienne raterait sa qualification pour les séries, une réelle possibilité, le Tricolore se retrouverait avec un autre choix dans le top 16.

Owen Beck

Photo d'archives, Martin Chevalier

Beck a été la révélation du dernier camp des recrues du Canadien. Tellement que Kent Hughes lui a fait signer un contrat de trois ans. Il ne dérougit pas depuis qu’il a rejoint les Steelheads de Mississauga, avec une récolte de 39 points en 27 rencontres, dont 16 buts. Sa flamboyante première moitié de saison lui a valu une invitation au camp d’Équipe Canada junior. Toutefois, il a été retranché.

Filip Mesar

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le Slovaque a fait le choix déchirant de poursuivre son apprentissage dans la Ligue junior de l’Ontario. En seulement 17 matchs avec les Rangers de Kitchener, il a récolté 22 points. On peut s’attendre à le voir disputer la prochaine saison avec le Rocket de Laval.

Logan Mailloux

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

En raison d’une blessure subie en avril, Mailloux a pu demeurer dans l’entourage du Canadien pendant quelques semaines supplémentaires. Un mal pour un bien si l’on considère que le défenseur des Knights de London, fort de ce bagage d’expérience, connaît toute une saison. Ses erreurs de jeunesse l’ont fort probablement privé d’un poste avec Équipe Canada junior.

Sean Farrell

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

À sa deuxième saison à l’Université Harvard, Farrell est un joueur polyvalent. Avec le Crimson, il évolue autant en désavantage numérique que sur l’attaque massive. Il possède déjà l’expérience de jouer contre des hommes puisqu’il a défendu les couleurs des États-Unis lors des derniers Jeux olympiques et du Championnat mondial senior.

Justin Barron

Photo d'archives, Martin Chevalier

On s’attendait à ce qu’il amorce la saison à Montréal, il a plutôt pris le chemin de Laval. Avec le Rocket, il offre un rendement offensif intéressant. Toutefois, comme l’équipe, il en arrache défensivement. En raison des nombreux blessés que compte le CH à la ligne bleue, il a été rappelé pour le voyage de trois matchs qui se conclut aujourd’hui.

Joshua Roy

Photo d'archives, Martin Chevalier

Avec son compagnon de trio Justin Gill, il fait la pluie et le beau temps chez le Phoenix de Sherbrooke. Il possède un sens du jeu impressionnant. Toutefois, il ne faudrait pas s’attendre à le voir sauter des étapes. Son coup de patin n’est pas tout à fait à point.

Lane Hutson

Photo d'archives, AFP

Le hockey de la NCAA ne l’impressionne guère. Le défenseur recrue de Boston College mène le jeu et accumule les points à un rythme supérieur à un point par match. Il a été élu défenseur par excellence du mois de novembre dans l’association Hockey East de la NCAA.

Jakub Dobes

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le gardien d’avenir du Canadien, c’est peut-être lui. À sa deuxième saison à Ohio State, le Tchèque a pris part à tous les matchs de son équipe. Le gaillard de 6 pieds et 4 pouces pourrait bien faire le saut chez les professionnels avant la fin de son stage dans la NCAA.

Oliver Kapanen

Photo d'archives, Agence QMI

Il est l’un des espoirs qui passent un peu plus sous le radar. Toutefois, à 19 ans, il se tire bien d’affaire avec les hommes de la Ligue élite finlandaise. On le dit calme tout en étant intense et hargneux.

Riley Kidney

Photo d'archives, Martin Chevalier

Kidney roule au même train que celui qui lui a permis de récolter 100 points, l’an dernier, à sa troisième saison avec le Titan d’Acadie-Bathurst. Il possède une excellente vision, ce qui le sert grandement dans ses habiletés de fabricant de jeux.

Cedrick Guindon

Photo d'archives, Agence QMI

Choix de quatrième tour du Canadien en 2022, il connaît une belle éclosion à sa deuxième saison avec l’Attack d’Owen Sound. Il est l’un des moteurs offensifs de son équipe avec ses compagnons de trio, Colby Barlow et Deni Goure.