Que nous réserve 2023: des procès qui seront sur toutes les lèvres

Malgré le sous-financement chronique de la justice, les tribunaux continueront d’entendre des causes en 2023, dont plusieurs auront un impact sur les Québécois ou feront assurément jaser. Le Journal vous en présente quelques-unes.

Les projecteurs sur l’enlèvement du PDG de Cora

Photo d'archives, Martin Alarie

Un Lavallois tentera ce printemps de convaincre le tribunal qu’il est non coupable d’avoir joué un rôle dans l’enlèvement du président de la chaîne de restaurants Cora, Nicholas Tsouflidis, ainsi que d’avoir tenté d’extorquer sa mère, Cora.

Paul Zaidan, 53 ans, fait face à une kyrielle d’accusations en lien avec des crimes qui remontent à mars 2017, quand le PDG de la chaîne de petits-déjeuners avait été enlevé à Laval.

Le procès, censé se dérouler devant jury, devrait durer plusieurs semaines.

Accusé de meurtre 22 ans plus tard

Photo fournie par la Sûreté du Québec

Deux graves accusations pèsent sur Marc-André Grenon, 47 ans, soit une accusation de meurtre prémédité dans le dossier de Guylaine Potvin, retrouvée morte dans son logement de Jonquière en avril 2000, ainsi qu’une accusation de tentative de meurtre pour une sordide agression survenue en juillet 2000 à Sainte-Foy.

Le dossier sera suivi attentivement puisqu’on ne sait toujours pas comment la Sûreté du Québec a utilisé les preuves d’ADN pour mettre le grappin sur l’homme, le corps policier se contentant de parler de « méthodes innovantes ».

Aucune date n’a encore été fixée pour le procès, la preuve devant être divulguée d’ici le printemps.

Tentative de meurtre sur un policier

Ali Ngarukiye, un Montréalais, est accusé d’avoir tenté de tuer un policier après l’avoir désarmé en janvier 2021, dans le quartier Parc-Extension, à Montréal.

Ce crime avait donné lieu à une importante chasse à l’homme, qui s’était soldée par l’arrestation par erreur de Mamadi Fara Camara, un technicien de laboratoire et chargé de cours à l’école Polytechnique sans histoire.

Des mois plus tard, la police a finalement mis la main au collet de l’accusé de 23 ans.

Son procès devrait commencer à l’automne.

Pendant sa détention préventive, Ngarukiye aurait tué un codétenu, ce qui lui a valu une accusation de meurtre.

La belle-mère de Granby n’a pas dit son dernier mot

Condamnée au début de l’année à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans, la belle-mère de la fillette de Granby espère toujours un arrêt des procédures, ou encore un nouveau procès, ou enfin une sentence plus clémente.

La meurtrière de 39 ans devrait ainsi être entendue à la Cour d’appel cette année afin de faire valoir ses arguments concernant la mort de la fillette de Granby, décédée en avril 2019 à l’âge de 7 ans, après une série de longs sévices qui avaient choqué le Québec en entier.

Cette triste affaire avait d’ailleurs mené à la création de la Commission sur la protection de la jeunesse.

L’ex-député Harold Lebel recevra sa sentence pour agression

Photo d'archives, Pierre-Paul Biron

Reconnu coupable par un jury en novembre dernier, l’ex-député Harold LeBel recevra sa sentence quelque part en 2023 et s’expose à la prison, le chef d’agression sexuelle étant passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.

Celui qui a représenté les électeurs de Rimouski pendant huit ans sous la bannière du Parti Québécois avait été accusé d’agression sexuelle par une jeune femme qui était une amie et qu’il hébergeait chez lui pendant deux nuits à l’automne 2017.

Après l’avoir rejointe dans son lit, ce qu’elle avait initialement accepté « pour acheter la paix » après avoir repoussé le député une première fois, LeBel lui aurait fait des attouchements jusqu’à insérer un doigt dans

ses fesses.

La saga des cerfs de Longueuil se poursuit

Photo d'archives, Ben Pelosse

La saga des cerfs du parc régional Michel-Chartrand à Longueuil pourrait connaître un dénouement en avril, avec une audience qui permettra de statuer sur

leur sort.

C’est qu’avec la surpopulation de ces bêtes, la Ville de Longueuil cherche à procéder à un abattage pour contrôler le nombre de cervidés dans ce parc.

C’était sans compter les groupes de défense des animaux, avec la colorée Me Anne-France Goldwater, qui multiplient les démarches judiciaires pour les sauver.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Ce mois-ci, la Cour d’appel leur a donné un sursis, ordonnant de mettre fin au projet en attendant que la Cour supérieure prenne une décision finale.

Le meurtrier de l’Halloween devant la Cour d’appel

Photo fournie par le Service de Police de la Ville de Québec

Après avoir été reconnu coupable en mai 2022 et condamné à l’emprisonnement à vie quelques semaines plus tard, le meurtrier de l’Halloween, Carl Girouard, reviendra dans l’actualité en 2023 alors que la Cour d’appel doit entendre sa requête.

Selon l’avocat du meurtrier, Me Pierre Gagnon, le juge Richard Grenier aurait fait des erreurs de droit en n’incluant pas dans ses directives finales au jury des instructions quant à l’interrogatoire de police de son client, ainsi qu’en ne permettant pas à la défense de contre-interroger un expert au procès.

Coachs de basket à la cour

Trois entraîneurs de basketball seront jugés cette année pour des crimes sexuels qu’ils auraient commis alors qu’ils travaillaient à l’école secondaire Saint-Laurent, dans l’arrondissement du même nom à Montréal.

Charles-Xavier Boislard, 44 ans, subira ainsi son procès en octobre pour avoir entre autres exploité une mineure pendant deux ans, à partir de 2008.

Photo fournie par le SPVM

Quand les abus sexuels ont pris fin, son collègue du même âge, Daniel Lacasse, serait alors arrivé dans le portrait, agressant sexuellement la mineure pendant une tout aussi longue période.

Photo fournie par le SPVM

Son procès est prévu à l’automne.

Un troisième entraîneur, Robert Luu, 32 ans, est pour sa part accusé en lien avec une autre victime, pour des faits qui seraient survenus entre 2014 et 2017.

Photo fournie par le SPVM

Son enquête préliminaire est prévue en avril.

L’avenir de la loi 21 en jeu

Photo d'archives, Agence QMI

L’avenir de la Loi sur la laïcité de l’État sera connu cette année, avec une décision très attendue de la Cour d’appel du Québec sur sa validité.

Au total, 17 parties ont fait part cet automne de leurs arguments en lien avec la loi 21, qui interdit entre autres aux personnes en situation d’autorité, dont les enseignants, de porter des signes religieux durant leur quart de travail.

Contestée dès son adoption, la loi avait toutefois été maintenue en avril 2021 par la Cour supérieure, en raison de l’utilisation par Québec de la clause dérogatoire.

Il avait toutefois permis aux commissions scolaires anglophones et aux élus de l’Assemblée nationale de porter des signes religieux.

Nouveau procès d’Adèle Sorella

Photo d'archives, Martin Alarie

Adèle Sorella est accusée d’avoir tué ses fillettes de 8 et 9 ans dans la résidence familiale de Laval, le 31 mars 2009, mais plus de 13 ans plus tard, elle n’est toujours pas fixée sur son sort.

Le procès de la femme de 56 ans devrait s’amorcer à l’hiver 2023.

Sabrina et Amanda De Vito avaient été tuées alors que leur père, le mafieux Giuseppe De Vito, était en cavale.

Il a depuis été assassiné au cyanure en détention.

Un féminicide sous la loupe

Photo tirée du facebook de François Pelletier

Les vagues de féminicides au Québec depuis 2021 ont conduit un lot d’accusés devant les tribunaux. Et avec les délais judiciaires, ce n’est que l’an prochain que plusieurs d’entre eux seront jugés.

Ça devrait être le cas pour François Pelletier, 37 ans, accusé du meurtre prémédité de son ex-copine, Romane Bonnier, survenu en pleine rue le 19 octobre 2021, devant des passants sur Le Plateau-Mont-Royal.

Photo tirée du instagram de Romane Bonnier

« Elle doit mourir ! Elle doit mourir ! », aurait lancé Pelletier à des témoins horrifiés par la scène.

La jeune femme de 24 ans, chanteuse et actrice, avait étudié dans le domaine des arts.

Selon des informations obtenues par Le Journal, Pelletier aurait des problèmes de santé mentale.

Il s’agit de la 17e victime d’un meurtre conjugal commis en 2021.

Le Roi du Xanax en cour

Photo tirée du Facebook d’Alexandre Beaudry

Depuis son luxueux condo de L’Île-des-Sœurs, Alexandre Beaudry aurait dirigé un lucratif réseau américain de vente de comprimés d’anxiolytique de contrebande qui lui aurait rapporté plus de 54 millions $ en cryptomonnaie.

Sous l’alias « AlpraKing », entre autres, l’accusé de 31 ans aurait ainsi écoulé 15 millions de faux Xanax, selon les autorités américaines qui le traquaient depuis des années.

Beaudry a finalement été trahi par un pendentif trouvé chez lui lors d’une violation de domicile par des malfrats cherchant à obtenir les mots de passe de ses portefeuilles de cryptomonnaie.

C’était le même pendentif que celui qu’il utilisait à des fins promotionnelles.

L’audience sur la demande d’extradition américaine sera entendue cette année.

Il risque jusqu’à 40 ans de pénitencier chez nos voisins du Sud.

Les Farfadaas se défendent

Photo d'archives, Clara Loiseau

Le groupuscule opposé aux mesures sanitaires s’est fait connaître pendant la pandémie avec, entre autres, sa participation à l’occupation d’Ottawa au début de l’année.

Mais si Mario Roy, Steeve Charland et ses amis des Farfadaas se défendent en cour dès janvier, ce sera pour le blocage du pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine en mars 2021.

« C’était légal, c’est une manifestation qu’on a faite qui a duré cinq minutes, c’est légal de manifester, des infirmières l’avaient fait à Québec », avait scandé Mario Roy lors d’une audience à la cour, laissant savoir que le groupe chercherait l’acquittement.

Habitués à se donner en spectacle lors de leurs passages à la cour, les Farfadaas semblent depuis s’être calmés avec leur dernière audience qui s’est déroulée dans le calme.

Certains des membres semblent même avoir pris leurs distances face à Steeve Charland et Karol Tardif, deux figures de proue du groupe.