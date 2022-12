Que nous réserve 2023: Les intrigues fascinantes de la prochaine année

L’année 2023 promet son lot d’intrigues dans la NFL. Entre la retraite potentielle d’une légende, l’ajout d’un Québécois via le repêchage et la fin possible du parcours inspirant de Laurent Duvernay-Tardif, les prochains mois ne manqueront pas d’action. Voici les 8 histoires à surveiller cette année.

La retraite pour Tom Brady ?

Photo d’archives, AFP

Dans la NFL depuis 2000, sept fois champion du Super Bowl, trois fois joueur le plus utile et détenteur d’une panoplie d’autres honneurs, est-ce que Tom Brady arrive à la fin du chemin comme quart-arrière dans la NFL ? Son contrat avec les Buccaneers vient à échéance et un plan confortable l’attend comme analyste au réseau FOX avec un contrat de 10 ans pour 375 millions dès qu’il accroche ses épaulettes. Il aura 46 ans en août et pourrait décider de passer à autre chose.

Docteur Duvernay-Tardif

Photo d’archives, USA TODAY Sports

Le bon docteur, Laurent Duvernay-Tardif, rend le Québec fier depuis qu’il combine sa carrière dans la NFL avec ses études en médecine. Il s’est joint aux Chiefs en 2014 et le voilà depuis novembre au cœur d’un deuxième séjour chez les Jets. Contrairement à l’an passé, il n’a toujours pas vu de terrain et l’entente qu’il a signée cet automne prend fin au terme de la saison. Il sera intéressant de voir s’il sera toujours tenté de jouer ou s’il troquera le casque pour le stéthoscope.

Un Québécois à surveiller

Photo fournie par Syracuse Orange Athletics

Ceux qui ne connaissent toujours pas Matthew Bergeron ont intérêt à se mettre à jour. Bloqueur pour l’Université de Syracuse, dans la NCAA, le jeune homme de Victoriaville fera partie d’un groupe d’espoirs invité au prestigieux Senior Bowl, en Alabama, le 4 février. Il s’agit d’un pas important en vue du repêchage de la NFL, à la fin avril. Plusieurs analystes le classent dans le top 100 des meilleurs espoirs, ce qui pourrait l’amener à être sélectionné lors des trois premières rondes.

Les Bills visent un premier Super Bowl

Photo d’archives, AFP

Les jeux sont loin d’être faits, mais les Bills demeurent actuellement les favoris des preneurs aux livres pour remporter le prochain Super Bowl, le 12 février en Arizona. Les Chiefs, Eagles, Cowboys et 49ers sont aussi dans la course. Du lot, les Bills sont les seuls à n’avoir jamais remporté le match de championnat. Ils ont été défaits quatre années de suite au gros match entre 1990 et 1993 et ne sont jamais retournés depuis.

Une année de quarts-arrières

Photo d’archives, AFP

Si le plus récent repêchage était une cuvée pauvre en termes de quarts-arrières, il semble que les équipes faibles de la saison qui s’achève auront la main plus heureuse au printemps prochain. Les Texans, qui détiennent le premier choix, pourraient fort bien sélectionner Bryce Young (Alabama). CJ Stroud (Ohio State), Will Levis (Kentucky) et Anthony Richardson (Florida) sont d’autres candidats pour le premier tour.

La suite pour Benjamin St-Juste

Photo d’archives, AFP

Le demi de coin québécois Benjamin St-Juste commençait à devenir franchement impressionnant comme partant avec les Commanders avant de subir une blessure à la cheville qui lui a fait rater de l’action. L’équipe n’hésite pas à se fier à lui face aux meilleurs receveurs adverses. La saison prochaine, il devrait continuer de s’améliorer et pourrait même devenir un joueur vedette de l’organisation.

La vente des Commanders

Photo d’archives, AFP

Parlant des Commanders, l’organisation a laissé savoir cet automne que le propriétaire controversé Daniel Snyder serait prêt à « explorer des opportunités d’affaires ». En bon français, il pourrait enfin se décider à vendre sa franchise, évaluée à 5,6 milliards par Forbes. Sous sa gouverne, l’organisation a dépéri au fil des nombreux scandales.

Postes d’entraîneurs disponibles

Photo d’archives, AFP

Il y a déjà deux postes d’entraîneur-chef disponibles, depuis que les Panthers ont montré la porte à Matt Rhule en octobre, ainsi que les Broncos avec Nathaniel Hackett cette semaine. Les Colts en ont fait autant avec Frank Reich en novembre, mais il a été remplacé de façon intérimaire par Jeff Saturday. Va-t-il conserver son poste ? Comme à chaque fin de saison, le couperet va faire mal. Kliff Kingsbury, chez les Cardinals, est aussi en danger. La grande question : où aboutira Sean Payton, l’ancien des Saints ?