Un maire qui doit livrer, une opposition divisée

Un an après l’élection municipale et l’arrivée d’un nouveau maire, l’opposition apparaît plus que jamais divisée et, après avoir su prendre sa place, Bruno Marchand doit montrer qu’il peut honorer ses engagements. Voici, en quelques points, une analyse des faits saillants de la scène municipale à Québec en 2022.

Bien en selle

Photo Stevens LeBlanc

Un an après son élection, le maire Bruno Marchand a su imposer son style et un certain changement de ton à la Ville de Québec.

Il a su aussi obtenir la confiance d’une majorité de citoyens, alors qu’il succédait à un maire très populaire et apprécié.

Son défi, pour 2023, consiste à livrer la marchandise, alors que les partis d’opposition lui reprochent ses beaux discours et son manque de « réelle » vision pour la ville.

Autrement, il existe pour lui un risque de voir l’image du maire beau parleur lui coller à la peau.

Quelques chantiers sont en cours, notamment sur l’itinérance et le processus visant à offrir des espaces pour créer des garderies, mais il faudra voir les résultats concrets.

Il doit aussi apprendre à mieux ménager son poids politique. Cela lui sera très utile dans le dossier du tramway, qui connaîtra plusieurs rebondissements l’an prochain.

Le coup de circuit

Photo Stevens LeBlanc

L’idée de Jean-François Gosselin de doter Québec de patinoires couvertes réfrigérées, boudée au départ par les partis d’opposition, s’avère fort intéressante.

Responsable des sports et loisirs sur le comité exécutif, le conseiller a exposé que Québec était en retard et a fait valoir que cet équipement permettrait une utilisation sur une plus longue période.

On répondrait aussi clairement à un besoin criant sur le territoire, comme l’a démontré un reportage du Journal où on révélait que Stoneham et Boischatel devaient refuser des citoyens de l’extérieur en raison d’un très fort achalandage.

C’est en plein le genre d’équipement auquel on peut s’attendre pour une grande ville comme Québec.

Le flop de l’année

Photo Dominique Lelièvre

Devenu Équipe priorité Québec en fin d’année, Québec 21 a connu une année 2022 des plus tourmentées.

Démission de Jean-François Gosselin comme chef, qui a fini par partir comme Bianca Dussault pour siéger comme indépendant, départ fracassant de Richard Côté, chef de cabinet, successions de deux nouveaux chefs, et j’en passe : voilà qui résume.

Le chef non élu, Patrick Paquet, ancien conseiller municipal qui n’a pas réussi à obtenir la confiance d’une majorité d’électeurs dans son district à la dernière élection, démontre une forte tendance à l’enflure verbale.

Cette tactique lui assure une certaine visibilité dans les médias, mais cela ne le rend pas pour autant plus crédible auprès de la population.

Il y a beaucoup de travail à faire de leur côté pour représenter une option sérieuse en 2025.

Prix citron

Photo Didier Debusschere

Jean-François Gosselin qui, en entrevue à CHOI cet été, a déclaré qu’il est encore plus difficile de recruter des candidates en politique, « parce que de nature, les femmes sont peut-être moins attirées par la politique ».

On ne connaît visiblement pas les mêmes femmes...

Quelques minutes plus tôt, il racontait par ailleurs que ses gars savent que quand sa blonde n’est pas là, « ils vont manger des grilled cheese ».

Sa sortie peu avisée a provoqué l’ire de plusieurs conseillères d’opposition.

Retirée sur trois prises

Photo Stevens LeBlanc

Son mandat de ministre responsable de la Capitale-Nationale a été difficile pour Geneviève Guilbault.

Dans le dossier du tramway, ses sorties mal calculées ont donné l’impression qu’elle s’opposait au projet et lui ont fait perdre la face à plusieurs reprises. Ce fut particulièrement vrai au sujet de la rue partagée sur René-Lévesque.

Personne, y compris les maires de ces banlieues, n’a encore compris sa déclaration voulant que le tramway ne pouvait se faire « au détriment des municipalités périphériques de la ville de Québec » comme Saint-Apollinaire, Saint-Agapit, Portneuf, Côte-de-Beaupré.

Les élus de ces municipalités ont par la suite indiqué qu’ils n’étaient pas préoccupés par la rue partagée ni par le projet.

Nommée depuis aux Transports et à la Mobilité durable, Mme Guilbault a semblé vouloir enfin faire preuve de bonne foi dans ce dossier. On verra si son attitude se maintient après le dévoilement des coûts actualisés.

Tenir le cap

Illustration courtoisie, Ville de Québec

En ce qui concerne le projet de tramway, dont Bruno Marchand a fait une priorité à son arrivée, le défi de mieux communiquer le projet et de freiner la chute des appuis a été relevé haut la main.

Il faut dire aussi, et c’est un élément non négligeable, que le gouvernement a changé d’attitude face au projet, auquel il a souvent donné l’impression de s’opposer même s’il affirmait le contraire.

Cependant, le maire risque d’avoir le vent dans le visage en 2023, étant donné la mise à jour des coûts qui, selon les informations qui circulent, se chiffreraient entre 5 et 6 milliards de dollars au lieu de 3,965 milliards.

Cette situation s’observe pour tous les grands projets au Canada, en raison de l’inflation, de la pénurie de main-d’œuvre et du temps qui a passé, aussi le tramway ne fait pas exception.

Mais il faudra encore une fois s’assurer de faire preuve d’une grande transparence avec les citoyens. Ce sera d’autant plus vrai que les travaux débuteront à l’été, avec tous les chambardements qu’on peut imaginer.

En rétropédalage

Photo Stevens LeBlanc

Le maire Bruno Marchand a fini par faire un mini mea culpa concernant sa sortie sur le restaurateur coréen de l’avenue Maguire à Sillery.

Celui-ci n’offrait pas de service en français, ce qui a fait dire au maire que la pénurie de main-d’œuvre ne devait pas servir de prétexte et que c’était inacceptable.

Il a choisi le mauvais exemple pour s’afficher en défenseur du français – un immigrant tout juste arrivé à Québec et qui a eu le cœur d’ouvrir son restaurant avec sa conjointe – en laissant supposer, par ses déclarations, que ce dernier était de mauvaise foi.

Il aurait eu avantage à s’excuser rapidement, et à se demander plutôt comment la Ville aurait pu aider davantage le restaurateur, tout comme les autres immigrants qui s’installent à Québec, mais qui ne parlent pas français.

L’objectif, après tout, consiste à en accueillir davantage et la protection du français s’avère primordiale.

Balle dans son camp

Photo Stevens LeBlanc

Nommé comme directeur général du RTC en novembre, Nicolas Girard, ex-député péquiste, devra démontrer rapidement son leadership, ses habiletés et son savoir-faire.

Il faut dire qu’il a non seulement de grosses pointures à chausser, après le départ d’Alain Mercier, mais aussi qu’il devra faire face à d’importants défis, par rapport au projet de tramway et à l’électrification des transports, notamment.

Gagner du temps

Photo Didier Debusschere

Pendant la campagne électorale, Bruno Marchand avait fait du dossier de l’itinérance une priorité et disait viser « l’itinérance zéro ».

Or, depuis son arrivée, la situation dans le quartier Saint-Roch n’a cessé de se détériorer, et il a pendant plusieurs mois répété qu’il était tributaire du gouvernement et des nominations au Conseil des ministres dans le dossier.

Une somme d’un million a été annoncée pour une équipe qui doit se pencher sur la situation de l’itinérance.

Des organismes ont salué le geste, mais s’attendent à des résultats.

Le flop de l’année

Illustration courtoisie

Le gouvernement du Québec a mal paru lors de la présentation de la nouvelle mouture du troisième lien, en avril, où plusieurs questions sont demeurées sans réponse.

Au lieu d’un immense tunnel à deux étages, à six voies et évalué à 10 milliards, on parle maintenant de deux tunnels, avec quatre voies et un coût révisé autour de 6,5 milliards $.

Contrairement à la première version, aucune voie ne sera réservée au transport en commun.

Le gouvernement n’a toujours présenté aucune étude qui viendrait préciser les besoins, les coûts et un quelconque échéancier.

Un avis de projet, qui devrait fournir plusieurs données, doit être déposé en 2023.

Mention spéciale

Photo Stevens LeBlanc

L’arrivée du ministre Jonatan Julien comme responsable de la Capitale-Nationale a permis d’améliorer les relations entre le gouvernement Legault et le maire de Québec.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la région, qui a évidemment besoin de ce partenaire pour assurer son développement.

Il faudra voir comment ces relations vont évoluer dans le contexte d’une explosion des coûts du tramway, et du fait que l’appui du maire Marchand au projet de troisième lien, si cher à la CAQ, est loin d’être acquis.