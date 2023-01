Décès à 74 ans d'Anita, membre fondatrice des Pointer Sisters

La chanteuse américaine Anita Pointer, qui avait connu le succès dans les années 1970 et 1980 avec ses sœurs au sein du groupe de rythm and blues «Pointer Sisters», est décédée samedi à l'âge de 74 ans d'un cancer, a annoncé son agent.

«Je suis triste d'annoncer que ma cliente lauréate du Grammy Anita Pointer est décédée après une bataille héroïque contre le cancer», a déclaré Roger Neal sur Instagram.

Elle est morte à la veille du Nouvel An chez elle à Los Angeles, entourée de sa famille, a-t-il dit à CNN.

«Malgré notre profonde tristesse de la perte d'Anita, nous sommes consolés de la savoir dorénavant avec sa fille Jada et ses sœurs June et Bonnie, et en paix», a déclaré la famille Pointer dans un communiqué.

Le groupe, originaire d'Oakland en Californie, était formé à l'origine par Anita et ses sœurs June (décédée en avril 2006), Bonnie (décédée en juin 2020) puis Ruth. Elles avaient commencé à chanter dans l'église où leur père était pasteur à Oakland.

Les Pointer Sisters, marquées dans un premier temps par le jazz, le be-bop et le gospel, avaient sorti leur premier album en 1973 puis remporté durant leur carrière trois Grammy Awards. Leur incursion dans la musique country avec la chanson «Fairytale» en 1975 leur avait valu le premier, et elles avaient été invitées dans la salle légendaire du Grand Ole Opry de Nashville, une première pour des artistes noires.

Le groupe était passé à trois membres après la défection en 1977 de Bonnie, partie poursuivre une carrière solo.

Cela n'avait pas empêché les Pointer Sisters de multiplier les succès au tournant des années 1980 -Fire, He's So Shy, Slow Hand ou I'm so excited-, avec un répertoire oscillant entre clins d'oeil au «scat» des années 1940 et le disco.

Si leur popularité avait décliné à la fin des années 1980, les Pointer Sisters ont continué à se produire en concert. June Pointer avait quitté le groupe en 2004, remplacée par une fille de Ruth, Issa.