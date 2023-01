15 ans de l'association Galahad: des chevaux adoptés et aimés

L’association à but non lucratif Galahad, qui met des gens désireux, pour toutes sortes de raisons, de se départir de leurs chevaux en relation avec des adoptants, fête ses 15 ans en 2023, avec plusieurs centaines de bons coups à son actif.

L'association Galahad, établie à Sainte-Anne-de-Sabrevois en Montérégie, est née de la rencontre de Chamie Angie Cadorette, sa fondatrice, avec une cavalière qui voulait faire euthanasier son cheval. Madame Cadorette lui a proposé de le prendre avec elle, mais la propriétaire n’avait confiance en personne, craignant que sa monture soit négligée. Pour la rassurer, elle lui a proposé de faire un contrat, avec notamment l’obligation d’en prendre soin jusqu’à la mort du cheval.

«Le cheval s’appelait Sir Lancelot du Lac. Or dans la légende du roi Arthur, le fils de Sir Lancelot du Lac est Galahad. J’avais trouvé le nom de mon association. Mon souhait était de développer un programme pour mettre les donateurs de chevaux en confiance et éviter l’euthanasie ou l’abattoir, avec la rédaction d’un contrat d’adoption et la mise en place d’un système d’accréditation des adoptants», se souvient Mme Cadorette.

Depuis, l’organisation a permis plus de 700 adoptions et dispose aujourd’hui de 45 agents formés partout au Québec, chargés de certifier les refuges temporaires, les familles d’accueil et les pensions.

Voici de belles histoires d’adoptions rendues possibles grâce à elle:

Cheval sauvé de l’euthanasie

Lilian Largier / AGENCE QMI

Une propriétaire possédait deux chevaux dont Enzo, âgé de 4 ans, atteint d’une inflammation à un œil et devenant aveugle. Avant de l’euthanasier, son vétérinaire lui a conseillé de contacter l’association. C’est Chamie Angie Cadorette qui a reçu l’appel.

«Ce n’était pas mon style de cheval, mais je me suis rendue sur place pour remplir la fiche d’adoption. J’ai tout de suite adoré sa personnalité. Enzo venait faire des bisous, un vrai clown. Je suis tombée en amour et l’ai adopté. Je le monte pour du loisir, en Estrie. Un gros nounours colleux», indique-t-elle.

Un vétérinaire spécialiste des yeux a été consulté et a diagnostiqué des champignons, maladie pouvant être guérie avec des soins prodigués quatre fois par jour. Mme Cadorette lui a donc donné les gouttes chez elle. Depuis deux ans, Enzo n’a plus aucun problème de santé.

Jument en manque d’amour

Lilian Largier / AGENCE QMI

Suzanne Serhan est la propriétaire de l’écurie Pegasus, en Estrie, un refuge et une pension approuvés par Galahad. Elle est également une agente de sensibilisation et une adoptante.

«En 2015, j’ai adopté Morgane, elle avait 20 ans. La première fois que je l’ai brossée, elle m’a mordu la tête. Elle avait subi des négligences volontaires», se rappelle-t-elle.

Mme Serhan a été très patiente avec elle. Le cheval ne sortait pas. Sept ans après, la jument, qui a environ 27 ans, n’a aucun problème de santé et vit en troupeau. Elle est montée par Maryane, une jeune fille de 15 ans.

Étalon rencontré par hasard

Photo fournie par Maryse Chartrand

En 2019, Maryse Chartrand a dû euthanasier sa jument de 20 ans, Sassy. Après le deuil, elle s’est rendue dans une écurie à Québec pour y trouver un poulain à élever. Lors d’une visite, Trésor, un étalon arabe âgé de 10 ans, très craintif et récupéré après une saisie, a fini par poser sa tête sur son épaule. Elle l’adoptera et le renommera Whisky.

«Un coup de cœur inexplicable. Whisky avait subi un lourd traumatisme, enfermé dans un box. Il a fallu l’emmener à vouloir coopérer. Il a 13 ans et est mon âme sœur cheval», dit-elle.

Ânesse peureuse devenue mascotte

Photo fournie par Karolane Fiola

Karolane Fiola a déménagé à Pont-Rouge. Elle souhaitait adopter un âne pour le mettre avec une de ses juments qui avait la même alimentation, pauvre en protéines.

«Je suis retournée plusieurs fois visiter Oseille à l’asinerie Les ânes en culottes. Quand je prends un animal, c’est pour la vie. Avec elle, c’est vraiment une histoire d’amour, j’aurais abandonné sinon. L’âne est très intelligent et pour de la zoothérapie je trouvais cela intéressant», raconte-t-elle.

Oseille a vécu avec deux juments, Smyrna, décédée, puis aujourd’hui Queen. Au départ, Mme Fiola devait s’occuper des chevaux pour que l’ânesse vienne. Cela fait six mois qu’elle se laisse approcher sans subterfuge, même par un groupe d’enfants.