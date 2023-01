La Classique héritage de retour à Edmonton

La prochaine édition de la Classique héritage aura lieu à Edmonton le 29 octobre prochain, alors que les Oilers et les Flames de Calgary croiseront le fer le 29 octobre prochain au stade du Commonwealth. Elle surviendra 20 ans après la toute première impliquant le Canadien de Montréal.

C’est ce que la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé tard samedi soir.

Il s’agira de la septième Classique héritage, pendant canadien de la Classique hivernale. Calgary (2011), Vancouver (2014), Winnipeg (2016), Regina (2019) et Hamilton (2022) ont également accueilli des équipes de la LNH dans des rencontres à l’extérieur.

Au total, ce rendez-vous sera le 38e match tenu à ciel ouvert par le circuit Bettman. Lors du tout premier, en 2003, le Tricolore avait vaincu les Oilers 4 à 3 grâce à des doublés de Richard Zednik et de Yanic Perreault, malgré un froid mordant.

«Jouer un match extérieur à Edmonton, au stade du Commonwealth, pour affronter Calgary à l'occasion du 20e anniversaire du [premier], super spécial», a réagi Connor McDavid, selon le site officiel de la LNH.

«Ce sera amusant, a quant à lui lancé l’attaquant des Flames Elias Lindholm. J'ai fait partie d'un match contre Winnipeg et j'en ai joué un en Suède aussi. C'est toujours amusant de revenir à ses racines et d'être à l'extérieur et des trucs comme ça. C'est toujours agréable quand on joue contre Edmonton aussi. Nous sommes excités.»

La chaîne TVA Sports diffusera l’événement.