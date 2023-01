Nathan Gaucher, la «boule de démolition» canadienne

HALIFAX | Si tout vient à point à qui sait attendre, on peut dire que Nathan Gaucher n’a pas volé le rôle qu’il joue avec Équipe Canada junior depuis le début du Mondial.

Utilisé sporadiquement l’été dernier à Edmonton, souvent comme 13e attaquant, le joueur de centre des Remparts de Québec s’est imposé comme un rouage important avec la sélection canadienne, dans l’ombre des gros canons de l’équipe.

«Honnête et travaillant»

Au terme des quatre matchs de la phase de groupe, il compte trois points en quatre matchs et un peu plus de 14 min passées en moyenne sur la patinoire par rencontre.

Mais son impact va au-delà des chiffres, et il a même servi d’exemple à l’entraîneur-chef Dennis Williams, dimanche, lors des rencontres d’équipe à la suite de la victoire de 5-1 face à la Suède.

«J’ai sorti un clip du match d’hier, il restait 2 min 29 s à faire et nous avions une mise au jeu en territoire offensif, en avance 5-1. On parle beaucoup aux joueurs de l’importance d’être résilient pendant 60 min ou plus à chaque match, c’est très important pour nous. Sur cette séquence, Nathan s’est appliqué en poursuite de rondelle jusqu’à notre ligne bleue. C’est quelque chose qu’on pratique souvent, mais plusieurs joueurs auraient abandonné, compte tenu du pointage de 5-1 et des faibles chances de retour de l’équipe adverse.

«On se considère comme très chanceux d’avoir un joueur comme ça, qui fait partie de ton groupe de leaders, et qui joue de la bonne façon pendant 60 min. Il a bloqué des tirs et été très efficace en désavantage numérique, surtout lors des mises au jeu à droite. C’est un gars honnête et travaillant et on sait que, quand il est dans son match, notre équipe est dans son match.»

La confiance, la clé

Tandis que Nathan avait eu un rôle effacé l’été dernier, ÉCJ a confié dès le départ à l’espoir des Ducks d’Anaheim un mandat important, en le nommant parmi les quatre assistants au capitaine Shane Wright. Ses partenaires de trio ont quelque peu changé en cours de route mais, de son côté, il occupe la même chaise de troisième joueur de centre de l’équipe depuis le début la compétition.

«La confiance d’un entraîneur, c’est gros dans un tournoi comme ça. Plus les matchs vont avancer, plus les équipes vont être bonnes et je vais avoir à faire ma part. Ce sera important d’aller chercher cette confiance et de continuer à jouer mon style», estime-t-il.

Samedi, contre les Suédois, Équipe Canada junior a imposé le style qui lui colle à la peau depuis des années, celui d’une équipe rapide et physique. Un style taillé sur mesure pour le grand droitier de 6 pi, 3 po et 207 lb.

«C’est un gros joueur physique et très intelligent, l’a complimenté son partenaire de trio Zack Ostapchuk. Il est très bon sur les mises au jeu et c’est une boule de démolition sur la patinoire, en plus d’avoir de bonnes habiletés individuelles. J’adore jouer avec lui.»