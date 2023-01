Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici quatre offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 2 janvier qui en valent le détour.

Basketball : Pelicans de La Nouvelle-Orléans c. 76ers de Philadelphie

Les 76ers sont une des équipes les plus redoutables à domicile du circuit Silver, avec un dossier de 14-5, ce qui explique pourquoi ils se retrouvent dans les bonnes grâces des preneurs aux livres en vue de ce duel. Ils ont remporté leurs huit derniers matchs à domicile, mais la plupart de ces gains sont venus face à des équipes écartées du portrait des séries éliminatoires. Avant de s’incliner face aux Grizzlies de Memphis, les Pelicans avaient remporté leurs six duels précédents, y compris un match à domicile face aux «Sixers». Zion Williamson est en grande forme pour l’équipe de la Louisiane, lui qui pointe au 17e rang de la NBA pour la moyenne de points par match (26,0). L’occasion sera belle pour les Pelicans, qui pourraient rejoindre les Nuggets de Denver au premier rang de l’Association de l’Ouest avec une victoire.

Prédiction : Victoire des Pelicans de La Nouvelle-Orléans – 2,70

Hockey : Penguins de Pittsburgh c. Bruins de Boston

Historiquement, la Classique hivernale n’offre que très rarement des matchs très offensifs. Dans les 10 dernières éditions, ce fut seulement le cas pour le duel de l’année dernière, une victoire de 6 à 4 des Blues de St. Louis face au Wild du Minnesota. Les Bruins sont une formation qui marque beaucoup de buts depuis le début de la saison, avec 3,78 par rencontre. Le monstre à trois têtes bostonnais, composé de David Pastrnak, Patrice Bergeron et Brad Marchand, sera à surveiller dans ce match unique au Fenway Park, mais les prouesses de Tristan Jarry et Linus Ullmark depuis le début de la campagne laissent entrevoir un duel de gardiens.

Prédiction : Moins de 6 buts au total – 1,95

Hockey : Canada c. Slovaquie

Le Canada devra faire très attention aux Slovaques, qui ont réussi à surprendre les États-Unis durant la phase préliminaire. L’unifolié étant tout de même largement favorisé pour l’emporter, il serait plus payant de se tourner vers le total de buts. Pourquoi ne pas faire confiance à la machine offensive qu’est la feuille d’érable, qui a touché la cible à 29 reprises en 4 matchs ? Connor Bedard cherchera à continuer à rafler d’autres records au cours des prochains matchs et cela commence par une grosse performance offensive lundi. Avec l’espoir du CH Filip Mesar, Dalibor Dvorsky et Peter Repcik, les Slovaques pourraient également réussir à marquer quelques buts.

Prédiction : Plus de 8 buts au total – 2,02

Football : Bengals de Cincinnati c. Bills de Buffalo

Josh Allen se situe en troisième position dans la NFL avec 32 passes de touché depuis le début de la saison. Le quart-arrière des Bills représente une valeur sûre pour les parieurs. Ce dernier est parvenu à obtenir au moins deux remises pour un majeur à 10 reprises en 15 matchs. Dans les cinq dernières rencontres, celui-ci a fait continuellement confiance à son receveur étoile Stefon Diggs, Gabe Davis et Dawson Knox pour terminer les jeux dans la zone payante. Les Bengals ont accordé 17 touchés par la voie aérienne cette saison.

Prédiction : plus de 1,5 passes de touché de Josh Allen – 1,66