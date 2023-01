Une année de plus pour Joe Pavelski à Dallas

Le vétéran Joe Pavelski restera une année de plus avec les Stars de Dallas en vertu d’une prolongation de contrat qui lui rapportera au moins 3,5 millions $, a annoncé l’équipe dimanche.

L’attaquant de 38 ans pourrait ajouter 2 millions $ en vertu de bonis à la performance.

«Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de continuer à être membre de l'organisation des Stars, a déclaré Pavelski dans un communiqué. Sarah, Nate et moi avons adoré faire partie de cette équipe et de la communauté de Dallas et Fort Worth au cours des quatre dernières années. Nous avons un groupe incroyable de joueurs dans ce vestiaire, et je suis ravi de continuer à travailler avec mes coéquipiers vers notre objectif de gagner la Coupe Stanley.»

Pavelski dispute actuellement sa quatrième campagne avec les Stars, ayant jusqu’ici amassé 12 buts et 37 points en 28 rencontres tout en montrant un différentiel de +23. En carrière avec les Sharks de San Jose et les Stars, il a totalisé 433 filets et 961 points en 1206 matchs.