Boire de l’eau chaque jour pourrait ralentir le vieillissement

Les adultes qui boivent de l'eau chaque jour peuvent ralentir leur processus de vieillissement et développer moins de problèmes de santé chroniques.

Selon une étude, les adultes qui restent bien hydratés semblent vivre plus longtemps et développer moins de problèmes de santé chroniques.

Les chercheurs ont découvert que boire suffisamment d'eau chaque jour peut ralentir le vieillissement. Dans cette étude, échelonnée sur plus de 30 ans et menée auprès de plus de 11 000 personnes, on a surveillé les niveaux de sodium dans leur sang, lesquels augmentent avec la déshydratation.

Ces mêmes chercheurs ont découvert que les adultes ayant des niveaux élevés de sodium étaient 64 % plus susceptibles de développer des maladies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires, le diabète et la démence, et de mourir à un plus jeune âge.

L'équipe américaine a suggéré que la privation d'eau entraînerait des dommages à l'ADN et une inflammation, accélérant le processus de vieillissement.

Dans cette étude, on n'a pas précisé exactement la quantité d'eau nécessaire, mais le NHS Eatwell Guide recommande aux adultes de boire entre six et huit tasses par jour, soit environ deux litres.