Courir «2023» dans les rues de la ville

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine

Malgré une pluie glaciale, une centaine de coureurs se sont présentés au pied du mont Royal lundi matin pour aller dessiner ensemble par GPS les chiffres 2-0-2-3 dans les rues avoisinantes.

« Je prévoyais aller au gym ce matin, mais ce trajet-là était un meilleur symbole pour commencer l’année ! » m’a dit Isabelle Champagne.

« C’est drôle de voir que ça trace vraiment les chiffres avec le GPS », s’amusait Sondy Jean-Baptiste, de Cartierville.

Son ami Jehu Sanon, de Laval, s’est levé de bonne heure pour l’événement annoncé par le groupe Facebook Course à Montréal.

« Pour bien délimiter certains chiffres, il faut revenir sur ses pas », m’explique Laurent Caudrelier, le principal organisateur, pour expliquer la distance de près de 13 km dans le quartier.

« La partie supérieure du deuxième 2, il faut la parcourir intégralement aller-retour, c’est pour ça que les kilomètres s’accumulent vite. »

Cinquième édition

C’est la cinquième année que M. Caudrelier commence l’année en la « traçant » de la sorte, mais c’est la première qu’il lance publiquement l’invitation... et que ça attire du monde !

Capture d’écran fournie par Laurent Caudrelier

Il a choisi le Plateau en raison de la géométrie (relativement) carrée des rues qui permet des chiffres semblables à ceux d’un cadran numérique entre l’avenue du Parc, la rue Papineau, le boulevard Saint-Joseph et, en guise de « plancher », la rue Rachel.

Gestion

« Je fermais la course et j’assurais de ne perdre personne », me dit Marilu Cruz, une organisatrice.

En queue de peloton, elle souhaitait la bonne année à tous les piétons.

Photo Louis-Philippe Messier

« Je m’assurais que ça se passe bien aux intersections », m’a dit Natalia Calderone, qui aidait à discipliner la foule.

Comme c’était un jour férié, les rues étaient anormalement calmes.

Des automobilistes envoyaient de petits coups de klaxon succincts pour encourager les coureurs.