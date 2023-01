Des averses de neige prévues lundi un peu partout au Québec

Le ciel nuageux auquel le Québec doit s’attendre lundi sera ponctué d’averses de neige pour la majorité de la province.

L’est du Québec pourrait parfois entrevoir quelques rayons de soleil à travers les nuages, et les températures oscilleront entre -2 et -7 degrés Celsius, au plus chaud de la journée.

Le reste de la province alternera entre nuages et averses de neige, souvent intermittente.

L’ouest pourrait également devoir faire avec une bruine verglaçante le matin, avec un mercure atteignant en moyenne +2 degrés.

Les températures du centre du Québec oscilleront autour de 0 degrés, alors que celles des Îles-de-la-Madeleine se stabiliseront autour de -2 degrés.

Le nord et l’extrême nord de la province pourront, quant à eux, s’attendre à un mercure de -12 et -15 en moyenne, respectivement.