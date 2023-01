Gravement brûlé pour du gruau

Un simple déjeuner au gruau a viré au cauchemar pour un garçon de sept ans qui a brûlé une partie de son petit corps après avoir renversé de l’eau bouillante.

« Ça a été toute une aventure », se rappelle Marie-Maude Lefebvre, la mère d’Henri.

Le matin du 6 avril 2021, le père du garçon avait mis la bouilloire électrique à chauffer. Les jumeaux Henri et Renaud, 7 ans, s’étaient assis au comptoir juste à côté pour manger du gruau.

Sans que les parents le voient, Henri a voulu verser de l’eau dans son bol. Or, il a plutôt renversé la bouilloire : un litre d’eau bouillante a coulé sur lui.

« J’ai entendu un hurlement. C’était un cri comme on n’avait jamais entendu », confie la mère, qui se trouvait à l’étage à ce moment-là. « Il a hurlé une fois pendant trois secondes. Et après, il a arrêté. Il était comme raidi, sous le choc. »

Rapidement, la mère a appelé le 911, et déshabillé Henri.

« Il ne disait plus rien, il tremblait. Il n’était pas en souffrance. Le corps est bien fait quand même », dit la mère de 38 ans.

Son frère Renaud a lui aussi été brûlé par les éclaboussures d’eau bouillante, mais de façon plus superficielle. Pour Henri, les brûlures de deuxième degré « sévères » ont atteint 30 % de son corps (cuisses, parties intimes et torse).

Plusieurs greffes

À l’hôpital de Montréal pour enfants, Henri a été hospitalisé trois semaines et a subi trois chirurgies. Le garçon a eu une greffe de peau à plusieurs endroits (pubis, parties intimes et cuisses).

Dans les mois suivants, le garçon a eu beaucoup de suivis à l’hôpital pour s’assurer que la peau cicatrisait bien. Il a aussi dû réapprendre à marcher et à se « déplier », pour monter l’escalier ou aller à la salle de bain.

« Sa brûlure était tellement étendue que sa peau était rendue rigide », se rappelle Mme Lefebvre, psychoéducatrice.

Aujourd’hui, le grand sportif Henri continue de porter des vêtements de compression en tout temps. Sa mère espère que le processus de guérison sera terminé d’ici six mois.

Bien que l’événement ait été difficile pour la famille, le garçon aujourd’hui âgé de 9 ans a évolué positivement.

« Il a appris tellement la tolérance, à être patient [...] Il a appris à communiquer, soutient la mère. J’ai été super impressionnée. »

BRÛLURES

■ Au deuxième degré « sévère »

■ Plusieurs greffes de peau nécessaires

La peau ne sera plus jamais comme avant

La cicatrisation est la partie la plus longue de la guérison après de graves brûlures et les enfants sont suivis tout au long de leur croissance.

« C’est l’après qui est plus difficile », souligne la Dre Sabrina Cugno, chirurgienne plasticienne à l’hôpital de Montréal pour enfants.

« Les enfants guérissent mieux que les adultes, mais les cicatrices sont souvent plus importantes», ajoute-t-elle.

Dans son cas, Henri a reçu une greffe de peau de l’arrière de ses cuisses, pour guérir ses brûlures.

« Quand on prend la peau ailleurs, c’est une autre zone qui doit guérir après. Mais, les greffes sont toujours minces, comme si on crée une brûlure mince, superficielle », explique la Dre Cugno, qui a opéré le garçon.

« C’est mince comme du papier parchemin », compare Marie-Maude Lefebvre, la mère d’Henri.

Long processus

Massages, vêtements compressifs, suivis avec différents spécialistes : le processus de cicatrisation prend au minimum un an par la suite.

« C’est surtout une question d’apparence, mais aussi on ne veut pas que ça nuise à la croissance et la mobilité. Que la peau greffée ne soit pas trop raide », précise la Dre Cugno.

Parfois, des enfants doivent même être réopérés. Une chose est sûre, la peau greffée ne sera jamais comme avant.

« On essaie de l’optimiser le plus possible, dit la spécialiste. Ce n’est pas plus fragile, mais c’est dans l’apparence que c’est différent. »