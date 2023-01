Homme libre qui cherche une compagne

Dans votre chronique du samedi, une femme de 72 ans devenue veuve faisait état de sa grande solitude. Je suis devenu veuf aussi il y a quelques mois et je suis de la même génération qu’elle. Comme elle également, j’ai deux enfants qui doivent poursuivre leur carrière. Je souffre aussi beaucoup de solitude, et ça m’amène parfois à des pensées suicidaires.

Sans vouloir avoir recours à vous à titre d’agente matrimoniale, et si cette personne n’est pas fictive, c.-à-d. qu’elle existe réellement et que vous pourriez nous mettre en contact, il me semble que j’aurais beaucoup d’affinités avec elle. Refilez-lui mes coordonnées, s’il vous plaît !

Jacques

Vous me demandez quelque chose que je ne puis pas faire par mesure de sécurité. Mais je signale que cette personne, qui existe bel et bien en passant, peut se trouver sur l’un ou l’autre des sites de rencontre sérieux qu’on trouve sur le Net. Dans l’intervalle, ne laissez pas la déprime s’emparer de vous et n’hésitez jamais à composer le 1-866-APPELLE (277‐3553) pour parler à quelqu’un qui va vous remonter le moral.